Aproveite a estabilidade e a confiabilidade da conexão líder do setor, não importa onde você esteja no mundo.

Encontre respostas a perguntas comuns sobre o uso da ExpressVPN com guias dentro do aplicativo .

Personalize sua VPN com links para seus aplicativos e serviços mais usados, logo abaixo do botão Ligar.

As principais funcionalidades do aplicativo ExpressVPN para Vivo

Jogar em seu dispositivo Vivo com a ExpressVPN mantém sua conexão privada e também o protege contra ataques DDoS (negação de serviço distribuída). Um aplicativo de VPN também pode reduzir o tempo de ping entre os servidores de jogos, conectando você as localizações mais próximas dos hosts de rede.

Need help? Chat with us!