Como assistir UFC ao vivo e online com uma VPN | Guia 2022

UFC Fight Night

GASTELUM x IMAVOV — 15 de janeiro de 2023

Não perca a próxima noite de luta do UFC em Las Vegas do americano Kelvin Gastelum contra o francês Nassourdine Imavov. Assista online e em HD com a ExpressVPN a partir de qualquer dispositivo.

Como assistir ao UFC no canal Combate

Preço: A partir de R$34,90/mês

O canal Combate pode ser assistido facilmente através do aplicativo Globoplay. Você vai encontrar as lutas mais importantes ao vivo e com a melhor qualidade.

Assine a ExpressVPN Conecte-se a um servidor seguro no Brasil através do aplicativo ExpressVPN Abra o seu aplicativo ou o site do Globoplay e acompanhe!

Como assistir ao UFC ao vivo com o UFC Fight Pass

Preço: a partir de US$5,50/mês

Todos os eventos do UFC Fight Nights e PPV podem ser assistidos ao vivo no UFC Fight Pass. Você também terá acesso à Biblioteca de Lutas UFC e às séries e shows originais exclusivos. Toda a plataforma está em inglês assim como os comentários e narrações.

Para assistir ao UFC ao vivo e online no UFC Fight Pass:

Quer assistir na tela grande? Confira este guia útil.

Streaming do UFC Fight Nights ao vivo na ESPN+

Preço: 10 USD/mês ou 100 USD/ano

Os eventos do UFC Fight Night são exclusivos da ESPN+ nos Estados Unidos. Você também pode assistir às preliminares dos eventos PPV. A ESPN+ também está disponível em um pacote com a Disney+ e o Hulu por 13 USD/mês. Este stream está em inglês.

Para assistir o UFC Fight Nights ao vivo na ESPN+:

Obtenha a ExpressVPN . Conecte-se a uma localização de servidor nos EUA. Vá até a ESPN+ e inscreva-se. Você precisará fornecer um código postal americano válido (por exemplo, 10001 ou 48104). Aproveite o stream!

Saiba mais sobre como assistir a ESPN com a ExpressVPN.

Quer assistir na tela grande? Confira este guia útil.

Assista aos destaques do UFC no YouTube

Preço: Grátis

Confira os últimos destaques, notícias, entrevistas, treinos, conferências e previews no canal do YouTube Ultimate Fighting Championship.

Para assistir:

Obtenha a ExpressVPN . Conecte-se a um local de servidor onde o YouTube esteja disponível. Vá até o canal oficial do UFC no YouTube . Aproveite!

Saiba mais sobre como assistir ao YouTube com a ExpressVPN.

Quer assistir na tela grande? Confira este guia útil.

Quando e onde as lutas do UFC acontecem?

A maioria dos eventos Fight Night e PPV geralmente acontecem nos sábados à noite. A cobertura prévia geralmente começa 2 horas antes da luta principal (que começa por volta das 22 horas, horário da costa leste dos EUA). Saiba mais sobre os próximos eventos e horários no site oficial da ESPN.

Perguntas frequentes sobre as transmissões ao vivo de UFC

Posso assistir esportes no meu computador?

Absolutamente! Se você estiver acessando o serviço de streaming de um navegador da Web, instale também a extensão ExpressVPN para Chrome, Firefox ou Edge. A extensão tem alguns recursos extras que podem suavizar problemas comuns de streaming.

Posso assistir esportes no meu telefone ou tablet?

Sim. A ExpressVPN tem aplicativos para todos os principais dispositivos móveis, incluindo iOS e Android.

Onde posso assistir à luta desta semana?

Confira as informações específicas do evento no topo desta página, que sempre listarão a data, hora e plataformas de streaming disponíveis para assistir às lutas.

Para assistir UFC, basta seguir estes passos:

Obtenha a ExpressVPN! Conecte-se a um local de servidor no país de sua emissora preferida. Faça login em seus serviços de streaming preferidos. Acompanhe as lutas ao vivo e em alta qualidade!

Posso assistir às lutas de UFC no Twitch?

Embora o Twitch seja uma excelente fonte de conteúdo relacionado ao UFC e transmissões de eSports, ele não transmite as lutas ao vivo.

Como posso assistir na minha TV com uma VPN?

Existem cinco maneiras diferentes de assistir esportes na sua TV com a ExpressVPN:

Com o aplicativo nativo para uma smart TV ou dispositivo de streaming

Transmitir pelo seu computador e conectá-lo à TV com um cabo HDMI

Espelhar ou transmitir sem fio para sua TV ou dispositivo de streaming do seu computador ou dispositivo móvel

Conectando-se a um roteador habilitado para a ExpressVPN, que permita dispositivos ilimitados e torne super simples conectar-se a diferentes locais de servidor simultaneamente

Com o MediaStreamer, a solução da ExpressVPN para dispositivos que não podem ter uma VPN instalada, como Apple TV ou consoles de jogos. O MediaStreamer só precisa ser configurado uma vez, embora não ofereça todos os benefícios de segurança que uma VPN pode oferecer. (Observe que, ao conectar sua Apple TV ou console de jogos a um roteador, você pode obter o melhor dos dois mundos!)

Para obter mais informações sobre todas as maneiras de obter a ExpressVPN em sua TV de tela grande, clique abaixo ou entre em contato com o suporte que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Conectei-me ao local do servidor VPN sugerido, mas não consigo fazer login no serviço de streaming!

Sem problemas! O carregamento do servidor muda rapidamente (especialmente quando pessoas de todo o mundo estão tentando assistir a determinados eventos), mas é exatamente por isso que a ExpressVPN possui servidores de alta velocidade ao redor do mundo. Se você estiver tentando acessar um site nos EUA ou na Alemanha, por exemplo, tente se conectar a um local de servidor diferente nesses países.

Se você estiver tentando se conectar a um país com apenas uma localização de servidor, o primeiro passo é verificar suas configurações de localização. Se você estiver em um dispositivo móvel, desconecte-se da VPN, desative os serviços de localização e conecte-se à VPN novamente. Em computadores Windows e Mac, você pode desativar os Serviços de Localização no menu de configurações de Privacidade e segurança.

Para obter mais ajuda, confira este artigo detalhado do nosso Centro de Suporte, ou você sempre pode falar com um membro da nossa Equipe de Suporte, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, por chat ao vivo.

Eu me conectei à VPN, mas minha velocidade de internet está lenta

Se a velocidade da sua internet estiver lenta ou seu streaming parecer estar atrasado, existem alguns motivos possíveis:

A distância entre a localização do servidor VPN selecionado e a sua localização física

Seu tipo de conexão ( conexões com fio são mais confiáveis ​​do que conexões sem fio )

são mais confiáveis ​​do que ) Interconectividade abaixo do ideal entre a VPN e seu provedor de Internet (ISP)

Velocidade de conexão de internet lenta em sua localização

Seu tipo de dispositivo e poder de processamento

Tente cada uma das etapas a seguir para solucionar esse problema:

Baixe a versão mais recente da ExpressVPN

Conecte-se a um local de servidor VPN diferente

Altere seu protocolo VPN

Se você tentar cada uma das opções acima e ainda estiver enfrentando problemas com sua velocidade de streaming, entre em contato com a equipe de suporte da ExpressVPN 24 horas por dia, 7 dias por semana e alguém estará com você em segundos.

Leia mais sobre como solucionar problemas de velocidade de streaming.

Quais serviços de streaming posso assistir com a ExpressVPN?

A ExpressVPN funciona perfeitamente com todos os aplicativos de streaming mais populares do mundo. O uso de uma boa VPN para streaming garante que você assista com segurança, em HD, com velocidade extremamente rápida, com largura de banda ilimitada e livre da limitação de velocidade imposta pelo seu provedor de Internet (que às vezes pode diminuir a velocidade da sua conexão).

Se você quiser assistir ao seu time favorito de qualquer lugar, mesmo enquanto viaja ou em redes não seguras, como um Wi-Fi público, a ExpressVPN é uma ótima maneira de aprimorar sua experiência.