Det er viktig å holde ExpressVPN oppdatert på ruteren din for de nyeste funksjonalitets- og sikkerhetsoppgraderingene.

Hvis du bruker ExpressVPN for rutere v2.7.0 eller nyere, oppdateres ruteren automatisk hver dag kl. 04.00 lokal tid hvis en oppdatering er tilgjengelig. Det er ikke nødvendig for deg å oppdatere ExpressVPN på ruteren din manuelt.

Hvis du bruker ExpressVPN v2.6.6 eller eldre, bør du oppdatere den til den nyeste versjonen som har funksjonen for automatisk oppdatering. Finn din versjon av ExpressVPN for rutere.

Merk: De nåværende innstillingene blir ikke fjernet når du oppdaterer ExpressVPN på ruteren.

Finn din versjon av ExpressVPN for rutere

Logg inn på ruteren din som kjører ExpressVPN. Velg Avanserte innstillinger > Programvareoppdatering. Ved siden av ExpressVPN-versjonen finner du din versjon av ExpressVPN.

Funksjonen for automatisk oppdatering, som er aktivert som standard på ExpressVPN for rutere v2.7.0 eller nyere, lar alle tilgjengelige oppdateringer installeres automatisk på ruteren din kl. 04.00 hver dag. Vi anbefaler å holde den aktivert på ruteren for å få de siste funksjonalitets- og sikkerhetsoppgraderingene.

Slå på eller av automatisk oppdatering

Logg inn på ruteren din som kjører ExpressVPN. Velg Avanserte innstillinger > Programvareoppdatering. Slå på eller av Installer tilgjengelig oppdatering daglig kl. 4.00. Velg Lagre.

Når automatisk oppdatering er slått av, vil du bli varslet på ruterens kontrollpanel når en oppdatering er tilgjengelig. For å installere oppdateringen, velg Oppdater nå.

Sjekke eller endre tidssoneinnstillingene

For å sikre at ruteren din oppdateres til rett tid på dagen, bør du kontrollere at tidssonen som er angitt på ruteren er riktig. Slik kontrollerer eller endrer du tidssonen:

Logg inn på ruteren din som kjører ExpressVPN. Velg Avanserte innstillinger > Programvareoppdatering. Sjekk tidssonen under Tidssone. For å tilbakestille tidssonen, velg din nåværende tidssone og deretter Lagre.



Oppdatere en ruter som kjører ExpressVPN (fra v2) manuelt

Ruteren oppdateres ikke automatisk hvis du bruker ExpressVPN for rutere v2.6.6 eller eldre. Oppdater ExpressVPN på ruteren din til den nyeste versjonen som har funksjonen for automatisk oppdatering.

For å oppdatere ruteren din, last ned den nyeste fastvaren for ExpressVPN:

Logg inn på ExpressVPNs oppsettsside. Velg rutermodellen din. Velg Last ned fastvare.

Installer så fastvaren på ruteren din:

Når ruteren oppdaterer fastvaren, kobles enheten fra nettverket. Etter at oppdateringen er fullført, kobler du enheten til ruteren igjen.

Oppdatere en ruter som kjører ExpressVPN (v1) manuelt

Linksys WRT1200AC, WRT1900AC og WRT3200ACM

Linksys EA6200, Netgear R6300v2, Netgear R7000, Asus RT-AC68U (opptil v3), RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S og RT-AC56U

Hvis du støter på en feilmelding om en «ugyldig fil» når du prøver å oppdatere ruteren din som kjører ExpressVPN, følg disse trinnene i stedet for å oppdatere den:

Logg inn på expressvpnrouter.com:8080. Velg Administrasjon. Logg inn med ditt brukernavn og passord for ruteren. Velg Fastvareoppgradering. Velg Velg fil, velg så ExpressVPN-fastvaren du lastet ned. Velg Oppgrader.

