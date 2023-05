Trenger du et VPN eller DNS for enheten din? Skaff deg ExpressVPN nå

Viktig: ExpressVPN Keys rulles ut gradvis på Windows, Mac og Linux via en ExpressVPN Keys rulles ut gradvis på Windows, Mac og Linux via en Chrome-nettleserutvidelse og i ExpressVPN-appen for iOS og Android

Enheter som er jailbreaket (iOS) eller rootet (Android) gjør passord som er lagret i passord-manageren mindre sikre.

På grunn av dette vil appen vise en advarsel for første gang, som sier «Jailbreaket/rootet enhet gjenkjent. Enheten din er mer sårbar for sikkerhetstrusler, noe som gjør innlogginger som er lagret i passord-manageren mindre sikre». Du kan trykke på Godta risikoer for å gå videre eller gjøre data som er lagret i passord-manageren sikrere ved å gjøre det følgende:

Android: Deaktivere rooting i appen du brukte til å roote enheten.

iOS: Gjenopprette den originale fastvaren

Merk: Gjenoppretting av enhetens originale fastvare kan slette enhetsdataen.

