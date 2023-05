Share by email

Viktig: ExpressVPN Keys rulles ut gradvis på Windows, Mac og Linux via en ExpressVPN Keys rulles ut gradvis på Windows, Mac og Linux via en Chrome-nettleserutvidelse og i ExpressVPN-appen for iOS og Android

Dataene dine er beskyttet av hovedpassordet ditt – som er opprettet av deg og som bare du kan. Dette passordet forlater aldri enhetene dine. Hovedpassordet ditt brukes til å generere en sikker avledet nøkkel, som igjen beskytter en 256-biters AES-krypteringsnøkkel som holder dine data sikre.

Dataene dine er alltid kryptert når de overføres fra enheten din til våre sikre servere. De dekrypteres kun lokalt på enhetene dine ved å bruke hovedpassordet ditt.

ExpressVPN Keys bruker nullkunnskapskryptering, som betyr at hverken ExpressVPN Keys eller infrastrukturpartneren vår, Amazon Web Services, har den tekniske kapasiteten til å dekryptere og få tilgang til dataene dine.

Les ExpressVPNs personvernpolitikk for å lære mer om hvordan dataene dine behandles.

Trenger du hjelp? Kontakt ExpressVPNs kundestøtteteam for umiddelbar assistanse.

