Viktig: ExpressVPN Keys rulles gradvis ut på Windows, Mac og Linux via en ExpressVPN Keys rulles gradvis ut på Windows, Mac og Linux via en Chrome-nettleserutvidelse (kompatibel med Chrome, Opera, Edge, Vivaldi og Brave), og i ExpressVPN-appen for iOS og Android

Med ExpressVPN Keys kan du kan også lagre kreditt- eller debetkortinformasjonen din, i tillegg til pålogginger og sikre notater. Den kan også automatisk fylle ut kortdetaljene dine på nettsteder, slik at du enkelt og trygt kan foreta kjøp på nettet.

Slik legger du til kreditt- eller debetkortopplysningene dine

Viktig: Du kan legge til kortdetaljene dine ved å bruke ExpressVPN-appen for iOS og Android. Kortdetaljene dine er synlige for deg i ExpressVPN-appen for iOS og Android, og i ExpressVPN-nettleserutvidelsen for Chrome.

Åpne ExpressVPN-appen på Android- eller iOS-enheten din. Trykk på Keys-fanen. Lås opp passordlagringen. Trykk på . Trykk på Legg til kreditt-/debetkort. Fyll ut feltene. Trykk på LAGRE.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

Slik redigerer eller sletter du kreditt- eller debetkortopplysningene dine

Viktig: Du kan redigere kortdetaljene dine ved å bruke ExpressVPN-appen for iOS og Android. Kortdetaljene dine er synlige for deg i ExpressVPN-appen for iOS og Android, og i ExpressVPN-nettleserutvidelsen for Chrome.

Åpne ExpressVPN-appen på Android- eller iOS-enheten din. Trykk på Keys-fanen. Lås opp passordlagringen. Finn og trykk på kortinformasjonen din. Trykk på REDIGER. For å redigere, rediger informasjonen din og trykk på LAGRE. For å slette, trykk på Slett kredittkort > SLETT PERMANENT.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

Slik importerer du kreditt- eller debetkortopplysningene dine

Du kan importere kredittkortdetaljene dine til ExpressVPN Keys fra andre passordlagringstjenester, for eksempel 1Password, Dashlane eller LastPass. Følg disse instruksjonene.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

Slik fyller du ut kreditt- eller debetkortopplysningene dine automatisk

Viktig: Autofyll for kreditt- eller debetkortdetaljer er tilgjengelig i ExpressVPN-appen for Android og senere i ExpressVPN-nettleserutvidelsen for Chrome.

ExpressVPN Keys kan automatisk fylle ut kreditt- eller debetkortopplysningene dine på nettsteder, slik at du enkelt og trygt kan foreta kjøp på nettet. Følg disse instruksjonene.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen