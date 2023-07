Neem een kijkje achter de schermen van de hiphop-industrie in Love and Hip Hop: Atlanta. Volg het leven en de carrière van figuren uit de branche die hun imperium hebben opgebouwd in Atlanta, en tegelijkertijd moeten dealen met de eisen van hun privé- en sociale leven. Deze dames laten je zien hoe je dat doet met stijl, humor en behendigheid.

Love and Hip Hop: Atlanta is een spin-off van het originele programma Love and Hip Hop dat in New York speelde. De serie ging in 2012 in première op VH1 en verhuist nu naar MTV als onderdeel van hun operatie om de dinsdagavond nieuw leven in te blazen. Er is nog een verandering in de serie: naar verluidt is seizoen 11 een "docu-benadering om een verhaal te vertellen".