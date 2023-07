Neue Episoden von Love & Hip Hop: Atlanta werden ab dem 13. Juni auf MTV ausgestrahlt. Die Folgen werden am nächsten Tag auf Paramount Plus zum Streaming auf Abruf bereitgestellt.

Spice: besonders bekannt für ihren Song So Mi Like It

Rasheeda: ehemalige Rapperin, besonders bekannt für ihren Song Got That Good (My Bubble Gum)

Der beliebte Online-TV-Dienst Fubo bietet die Staffeln 1 und 10 auf Abruf an. Während Staffel 11 von Love & Hip Hop: Atlanta ausgestrahlt wird, ist Fubo ein großartiger Dienst, um die Serie zu verfolgen, da die Episoden wöchentlich auf dem Streaming-Dienst übertragen werden. Fubo bietet eine kostenlose siebentägige Testversion an, aber Sie müssen dafür möglicherweise eine gültige US-Postleitzahl angeben (z. B. 30301 oder 11222).

Paramount Plus ist der offizielle Streaming-Anbieter für MTV. Sie können jetzt alle Staffeln von Love & Hip Hop: Atlanta auf Abruf streamen. Staffel 11 wird voraussichtlich auf Paramount Plus gestreamt, wobei die Episoden wöchentlich am Tag nach der Ausstrahlung auf MTV verfügbar gemacht werden. Nutzen Sie die kostenlose siebentägige Probeversion!

Die Premiere von Love & Hip Hop: Atlanta 2023 fand am 13. Juni um 20 Uhr ET auf MTV statt. Die Episoden werden wöchentlich ausgestrahlt.

Love & Hip Hop: Atlanta ist eine Abspaltung der in New York spielenden Hauptserie Love & Hip Hop. Die Serie wurde 2012 erstmals auf VH1 ausgestrahlt und wechselt nun zu MTV als Teil des Tuesday-Night-Takeover-Programms. Was sich bei der Serie außerdem verändert, ist, dass Staffel 11 für die Erzählung den Ansatz einer Doku verfolgt

Werfen Sie in Love & Hip Hop: Atlanta einen Blick hinter die Kulissen der Hip-Hop-Branche. Verfolgen Sie das Leben und die Karriere von Persönlichkeiten aus der Branche, die ihr Imperium in Atlanta aufgebaut haben, während sie sich den Herausforderungen ihres Privat- und Soziallebens stellen müssen. Diese Damen werden Ihnen zeigen, wie man das mit Stil, Frechheit und Geschicklichkeit macht.

Need help? Chat with us!