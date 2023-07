Découvrez les coulisses de l'industrie du hip hop dans Love and Hip Hop: Atlanta. Suivez les vies et les carrières des figures de l'industrie qui construisent leurs empires à Atlanta, tout en jonglant avec les exigences d'une vie personnelle et sociale. Ces femmes vous montreront comment le faire avec style, assurance et habileté.

Love and Hip Hop: Atlanta est un spin off de l'émission principale Love and Hip Hop basée à New York. La série de téléréalité est sortie en 2012 sur VH1 et est maintenant transférée sur MTV dans le cadre de leur programme Tuesday Night Takeover. Un autre changement dans la série : il a été dit que la saison 11 adopte une "approche documentaire de la narration".