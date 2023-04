Questa guida spiegherà come utilizzare e gestire la funzione Gruppi di dispositivi. Con Gruppi di dispositivi (disponibile su ExpressVPN per router v.3.2.0 e versioni successive), puoi ordinare i tuoi dispositivi in gruppi, ognuno connesso a una posizione VPN diversa.

Quando utilizzare Gruppi di dispositivi

La funzione Gruppi di dispositivi permette di posizionare i tuoi dispositivi in gruppi diversi, ciascuno connesso alla propria posizione VPN. È possibile creare fino a cinque gruppi diversi. Ciò consente a più utenti o dispositivi di utilizzare la VPN per scopi diversi senza compromettere le attività reciproche. Per esempio:

Desideri trasmettere in streaming sul tuo laptop dei programmi trasmessi in un altro paese senza compromettere la velocità di altri dispositivi nella tua casa.

La tua famiglia preferisce visualizzare risultati di ricerca locali, ma tu vuoi utilizzare una posizione VPN diversa per il gaming.

Il tuo partner vuole accedere a un conto bancario estero mentre tu vuoi connettere il tuo tablet tramite Smart Location per avere velocità più elevate.

Nota: tutti i gruppi di dispositivi utilizzeranno lo stesso protocollo VPN. Per modificare il protocollo VPN, fai riferimento a questa guida.

Hai bisogno di aiuto?

Torna all’inizio

Aggiungi nuovi gruppi di dispositivi

Per impostazione predefinita, avrai un solo gruppo di dispositivi. Per aggiungere un nuovo gruppo di dispositivi:

Accedi al tuo router che esegue ExpressVPN. Seleziona AGGIUNGI GRUPPO.

Assegna un nome al gruppo. Seleziona Salva.



In alternativa, puoi creare nuovi gruppi selezionando un gruppo in GRUPPI SUGGERITI a destra della dashboard o trascinando un dispositivo sul pulsante AGGIUNGI GRUPPO.

Il nuovo gruppo di dispositivi si connetterà automaticamente tramite Smart Location.

Per qualsiasi gruppo di dispositivi, è possibile utilizzare una posizione VPN diversa o impostarlo affinché non utilizzi una connessione VPN o non si connetta a internet. È possibile avere fino a cinque gruppi di dispositivi, incluso il gruppo Home visualizzato per impostazione predefinita.

Hai bisogno di aiuto?

Torna all’inizio

Modifica il gruppo predefinito

Tutti i dispositivi connessi al router per la prima volta verranno visualizzati nel gruppo predefinito Home. Per impostare un gruppo predefinito diverso:

Accedi al tuo router che esegue ExpressVPN. Per il gruppo di dispositivi che desideri impostare come nuovo gruppo predefinito, seleziona Seleziona Imposta come predefinito.

Nota: se scegli l’opzione Nessuna connessione internet nel gruppo predefinito, tutti i nuovi dispositivi aggiunti a tale gruppo non saranno in grado di connettersi a internet. Se vuoi che i nuovi dispositivi si connettano a internet, spostali in un gruppo di dispositivi diverso.

Hai bisogno di aiuto?

Torna all’inizio

Aggiungi o rimuovi dispositivi da un gruppo di dispositivi

Per aggiungere o rimuovere dispositivi da un gruppo di dispositivi:

Accedi al tuo router che esegue ExpressVPN. Trascina il dispositivo da un gruppo a un altro.

È possibile aggiungere un numero illimitato di dispositivi a un gruppo di dispositivi.

Tutti i dispositivi connessi devono necessariamente appartenere a un gruppo di dispositivi. Se non vuoi che il tuo dispositivo utilizzi una VPN, puoi creare un gruppo e impostarlo in modo che non utilizzi una VPN:

Accedi al tuo router che esegue ExpressVPN. Per un gruppo di dispositivi, seleziona > ALTRE OPZIONI. Seleziona Nessuna VPN. Trascina un dispositivo in questo gruppo.

Nota: Puoi spostare rapidamente i dispositivi tra i vari gruppi utilizzando le scelte rapide da tastiera. Utilizza Tab per selezionare un dispositivo e premi Shift + Sinistra o Destra per spostarlo tra i gruppi. Premi Shift + ? per visualizzare un elenco completo dei comandi di scelta rapida.

Hai bisogno di aiuto?

Torna all’inizio

Rinomina i gruppi di dispositivi

Accedi al tuo router che esegue ExpressVPN. Per il gruppo di dispositivi che desideri rinominare, seleziona . Seleziona Rinomina. Inserisci un nuovo nome. Seleziona Rinomina.



Hai bisogno di aiuto?

Torna all’inizio

Modifica i nomi dei dispositivi e gli indirizzi IP

Accedi al tuo router che esegue ExpressVPN. Seleziona il nome di un dispositivo. Verranno visualizzati i suoi dettagli.

È possibile modificare: Nome del dispositivo: inserisci un nuovo nome per il dispositivo.

inserisci un nuovo nome per il dispositivo. Indirizzo IP del dispositivo: puoi modificare l’indirizzo IP del dispositivo all’interno dell’intervallo DHCP (vedi Impostazioni rete locale). Seleziona Salva.

Hai bisogno di aiuto?

Torna all’inizio

Elimina gruppi di dispositivi

Nota: non è possibile eliminare il gruppo Home.

Accedi al tuo router che esegue ExpressVPN. Per il gruppo di dispositivi che desideri eliminare, seleziona . Seleziona Elimina > Elimina.



Il gruppo di dispositivi è ora eliminato dalla dashboard. Tutti i dispositivi appartenenti al gruppo appena eliminato torneranno nel gruppo predefinito impostato.

Hai bisogno di aiuto?

Torna all’inizio