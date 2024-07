Les triangles amoureux ne deviennent pas plus compliqués que cela ! Challengers se déroule sur fond de match de tennis entre Art et Patrick, anciens meilleurs amis qui partagent un passé avec la femme d'Art, Tashi. L'histoire d'amour est racontée à travers une série de flashbacks qui dévoilent le passé chaotique du trio et leurs désirs individuels. C'est un film propulsé par le pouvoir des émotions réprimées, le travail de la caméra cinétique et une bande son sexy et palpitante de Trent Reznor et Atticus Ross. Les matchs de tennis n'ont jamais été aussi tendus et excitants !

Challengers est réalisé par Luca Guadagnino et est écrit par Justin Kuritzkes. Kuritzkes est le mari de Celine Song, qui a écrit et réalisé le célèbre film semi-autobiographique nominé aux Oscars Past Lives, également sur un triangle amoureux.