Life Below Zero: First Alaskans (aussi connu sous First Alaskans) est un spin-off de la franchise préférée des fans Life Below Zero. Life Below Zero: First Alaskans nous amène aux fins fonds des paysages d'Alaska, ce qui nous donne un rare aperçu des traditions et coutumes des alaskiens indigènes. Ici, ils prospèrent dans un des environnements les plus rudes de la planète en pratiquant des techniques traditionnelles sophistiquées. Aujourd'hui, ils se battent pour préserver leurs cultures et leurs manières de vivre face à un monde qui change rapidement et face aux défis du 21e siècle.