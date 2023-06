Life Below Zero: First Alaskans (auch bekannt als First Alaskans) ist ein Spin-off der beliebten Reihe Life Below Zero. Life Below Zero: First Alaskans führt die Zuschauer tief in die Weiten Alaskas und gibt einen seltenen Einblick in die Traditionen und Bräuche der dort lebenden Ureinwohner. Diese überleben dort in einer der unwirtlichsten Gegenden der Erde, indem sie ausgeklügelte, traditionelle Techniken praktizieren. Jetzt kämpfen Sie darum, ihre Kultur und ihre Lebensweise im Angesicht einer sich schnell ändernden Welt und Herausforderungen des

21. Jahrhunderts zu erhalten.