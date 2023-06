Life Below Zero: First Alaskans (noto anche come First Alaskans o I nativi d'Alaska in Italiano) è uno spin-off del franchise Life Below Zero. Life Below Zero: First Alaskans ci permette di scoprire a fondo il territorio dell'Alaska, offrendo una visione esclusiva sulle tradizioni e le usanze degli indigeni d'Alaska. Crescendo in uno degli ambienti più estremi del pianeta, questo popolo ha imparato a svolgere sofisticate tecniche tradizionali. Al momento stanno combattendo per preservare la propria cultura e il proprio stile di vita in un mondo in rapida evoluzione, affrontando le sfide del 21° secolo.