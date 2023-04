Brug for en VPN til din router? Få ExpressVPN nu

Denne vejledning viser dig , hvordan du vælger de rigtige wi-fi-indstillinger på en router, der bruger ExpressVPN.

En router, der bruger ExpressVPN, er automatisk indstillet til at bruge den bedste trådløse kanal baseret på netværksmiljøet. Normalt er der ingen grund til at ændre dine indstillinger, men hvis du ikke får den wi-fi-hastighed eller -stabilitet, du forventer, kan du ændre wi-fi-indstillingerne på routeren for at forsøge at forbedre din forbindelse.

Hvilken frekvens skal jeg vælge, 2.4 GHz eller 5 GHz?

2.4 GHz og 5 GHz er de to frekvenser, som moderne routere bruger til at overføre trådløse internetforbindelser. De største forskelle mellem dem er dækningen og hastigheden.

2.4 GHz-frekvensen giver et større dækningsområde, men langsommere hastigheder.

5 GHz-frekvensen giver et mindre dækningsområde, men hurtigere hastigheder.

Om du skal vælge 2.4 GHz eller 5 GHz, afhænger af mange faktorer, såsom størrelsen på dit hjem eller kontor, forstyrrelser i nærheden og wi-fi-netværk i nærheden. Da 2.4 GHz-frekvensen bruges af mange enheder i dag, såsom Bluetooth-højttalere og mikrobølgeovne, er 2.4 GHz mere tilbøjelige til at være overfyldt end 5 GHz.

Hvad er 2.4 GHz-frekvensen bedst egnet til?

et stort hjem eller kontor, der kræver større dækning

enheder, der bevæger sig meget rundt eller er længere væk fra routeren

aktiviteter, der kræver en lavere båndbredde (f.eks. browsing på internettet)

et ikke så befolket beboelsesområde med lav interferens fra andre enheder

Hvad er 5 GHz-frekvensen bedst egnet til?

et mindre hjem eller kontor, der ikke kræver bred dækning

enheder, der er placeret tæt på routeren

aktiviteter, der kræver en højere båndbredde (f.eks. spil og HD-streaming)

et tæt befolket beboelsesområde med høj interferens fra andre enheder

Få mere at vide om 2.4 GHz- og 5 GHz-frekvensbåndene.

Hvilken kanalbåndbredde skal jeg vælge?

Kanalbåndbredde er den mængde data, der kan overføres inden for et netværk. 2.4 GHz- og 5 GHz-frekvenserne leveres med forskellige båndbreddesæt:

2.4 GHz: 20 MHz eller 40 MHz

5 GHz: 20 MHz, 40 MHz eller 80 MHz

I teorien betyder højere kanalbåndbredder, at mere data kan overføres. I praksis varierer dataoverførselshastighederne afhængigt af den frekvens, du er på, samt interferens fra nærliggende enheder og netværk.

2.4 GHz-frekvensen – 20 MHz eller 40 MHz

I de fleste tilfælde skal du vælge standarden på 20 MHz, som tilbyder et større antal ikke-overlappende kanaler og højere stabilitet på overfyldte steder. Brug kun 40 MHz, når du er i et fjerntliggende område med lav interferens fra nærliggende enheder og netværk. Dette giver dig mulighed for at drage fordel af højere tilgængelige hastigheder.

5 GHz-frekvensen – 20 MHz, 40 MHz eller 80 MHz

Hvis du vælger at bruge 5 GHz-frekvensen, skal du vælge den højeste tilgængelige båndbredde, som er 80 MHz, for at drage fordel af den højere hastighed.

Hvilke kanaler skal jeg vælge?

2.4 GHz-frekvensen bruger 11 kanaler, mens 5 GHz-frekvensen bruger 23 kanaler. At vælge den rigtige kanal kan øge din wi-fi-hastighed og -stabilitet.

2.4 GHz-frekvensen

Generelt skal du bruge standardkanal 1, 6 eller 11. Dette er de eneste ikke-overlappende kanaler på 2.4 GHz-frekvensen.

Hvis du stadig ikke får den wi-fi-hastighed og -stabilitet, du forventer, bruger dine nabonetværk muligvis den samme kanal som dig, hvilket fører til, at netværkspræstationen bliver dårligere. I dette tilfælde kan du installere en netværksanalyseapp fra en tredjepart, der søger efter tilgængelige kanaler.

Ansvarsfraskrivelse: ExpressVPN er ikke tilknyttet nogen netværksanalyseapp fra tredjeparter. Brug disse apps på eget ansvar.

5 GHz-frekvensen

Generelt skal du bruge kanal 36, 40, 44 eller 48. Disse kanaler er velegnede til husholdningsbrug og er mindst tilbøjelige til at blive påvirket af ekstern interferens. Du kan også installere en netværksanalyseapp fra en tredjepart, der søger efter de tilgængelige kanaler, du kan bruge.

Aktivering af WPA3-sikkerhed på Aircove

ExpressVPN Aircove giver dig mulighed for at vælge mellem WPA2- og WPA3-adgangskodebeskyttelse på wi-fi-forbindelser. For maksimal enhedskompatibilitet bruger Aircove WPA2 som standard.

For ekstra sikkerhed på understøttede enheder kan du aktivere WPA3:

Log ind på dit Aircove-dashboard. Vælg Netværksindstillinger > Wi-fi-indstillinger



Vælg Avancerede indstillinger . Dernæst skal du vælge dine foretrukne indstillinger. Under Andre indstillinger kan du aktivere eller deaktivere WPA3-sikkerhed . Vælg Gem .



Vælg Fortsæt .

BEMÆRK: Når WPA3 er aktiveret, vil enheder, der tidligere var forbundet til wi-fi-netværket, fortsætte med at bruge WPA2, medmindre de “glemmer” netværket og tilsluttes til det igen.

Sådan skjuler du dit netværksnavn

Hvis du ikke ønsker, at din routers netværksnavn (SSID) skal være synligt for dine naboer, kan du skjule det i din routers indstillinger.

Bemærk: Når du har skjult routerens netværksnavn, skal du forbinde dine enheder til routeren med et LAN-kabel. Hvis din enhed ikke har en ethernetport (f.eks. iPhone), skal du manuelt konfigurere en forbindelse i din enheds indstillinger.

Få mere at vide om, hvordan du skjuler navnet på dit wi-fi-netværk.

Sådan ændrer du wi-fi-indstillingerne på routeren

Log ind på din router, der bruger ExpressVPN. Vælg Netværksindstillinger > Wi-fi-indstillinger.

Vælg Avancerede indstillinger. Vælg dine foretrukne indstillinger. Under Andre indstillinger kan du aktivere eller deaktivere Skjul netværksnavn (SSID). Vælg Gem.

Vælg Fortsæt.

Det kan tage et par minutter for din enhed at registrere dit opdaterede netværk. Hvis du opretter forbindelse til routeren, der bruger ExpressVPN via wi-fi, skal du vente på, at netværksnavnet vises på netværkslisten, og vælge det.

Hvis netværket ikke vises på netværkslisten, har du muligvis valgt en wi-fi-kanal, der ikke er tilgængelig i din region. For at løse dette skal du vælge en anden wi-fi-kanal:

Tilslut din enhed til routeren ved med den anden wi-fi-kanalbåndbredde (2.4 eller 5 GHz) eller et ethernetkabel. Log ind på din router med ExpressVPN. Vælg Netværksindstillinger > Wi-fi-indstillinger > Avancerede indstillinger. Vælg en anden wi-fi-kanal. Vælg Gem.

