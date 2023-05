Brug for en VPN eller DNS til din enhed? Få ExpressVPN nu

Vigtigt: ExpressVPN Keys ExpressVPN Keys rulles gradvist ud på Windows, Mac og Linux via en Windows, Mac og Linux via en Chrome-browserudvidelse (kompatibel med Chrome, Opera, Edge, Vivaldi og Brave) og i ExpressVPN-appen til iOS og Android

Jailbreakede (iOS) og rootede (Android) enheder gør logins, der er gemt i din adgangskodeadministrator, mindre sikre.

Af denne grund vil adgangskodeadministratoren vise en besked, der siger “Jailbreaket/rootet enhed opdaget. Din enhed er mere sårbar overfor sikkerhedstrusler, hvilket gør logins, der er gemt i din adgangskodeadministrator, mindre sikre” første gang du bruger den jailbreakede eller rootede enhed. Du kan trykke Acceptér risiko for at fortæstte, eller gøre dine data, der er gemt i din adgangskodeadministrator mere sikre ved at gøre følgende:

Android: Deaktivér root i den root-administrationsapp, du brugte. Hvis dette ikke er muligt, skal du gendanne den oprindelige firmware på din enhed.

iOS: Gendan den oprindelige firmware på din enhed.

Bemærk: Gendannelse af enhedens oprindelige firmware kan slette dens data.

