Brug for en VPN eller DNS til din enhed? Få ExpressVPN nu

Én ExpressVPN-konto. På alle enheder. Få apps gratis

Vigtigt: ExpressVPN Keys ExpressVPN Keys rulles gradvist ud på Windows, Mac og Linux via en Windows, Mac og Linux via en Chrome-browserudvidelse (kompatibel med Chrome, Opera, Edge, Vivaldi og Brave) og i ExpressVPN-appen til iOS og Android

Dine data er beskyttet af din primære adgangskode – som oprettes af dig og kun kan ses af dig – og den forlader aldrig din enhed. Din primære adgangskode bruges til at generere krypteringsnøglen, der beskytter en 256-bit AES-krypteringsnøgle, som holder dine data sikre.

Dine data er altid krypteret, når de overføres fra din enhed og gemmes på ExpressVPN’s sikre servere og bliver kun dekrypteret lokalt på dine enheder ved hjælp af din primære adgangskode.

ExpressVPN Keys bruger vidensfri kryptering, hvilket betyder, at hverken ExpressVPN eller vores udbyder af cloudinfrastruktur, Amazon Web Services, har teknisk mulighed for at dekryptere eller tilgå dine data.

ExpressVPN er dedikeret til brugerprivatliv på global plan, og vores praksisser viser netop dét gennem minimal indsamling af data, og giver dig kontrol over dine personlige oplysninger.

Hvis du vil vide mere om, hvordan dine data administreres, kan du læse ExpressVPN’s databeskyttelsespolitik.

Har du brug for hjælp?

Tilbage til toppen