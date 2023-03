Modemmer forbinder dit hjem med internettet, og de leveres som regel af din internetudbyder (ISP). Denne artikel viser dig, hvordan du forbinder en router, der kører ExpressVPN, til internettet.

Standard opsætning

Tilslut et ethernetkabel fra internetporten på din ExpressVPN-router til en tilgængelig LAN-port på dit modem eller eksisterende router.

Modemrouter-kombination

En modemrouter-kombination er et modem, der også har routerfunktionalitet. Hvis du kun har én boks, har du sandsynligvis en kombination.

I denne konfiguration skal du fortsætte med opsætningen som normalt (se illustrationen ovenfor).

Kabelforbundet hus eller lejlighed

Et hus eller en lejlighed, der er kabelforbundet, har Ethernetporte, som leverer internet til hele bygningen. Disse porte er alle forbundet til modemmet.

Slut din ExpressVPN-routers internetport til ethernetvægkontakten.

Ethernet switch



En ethernetkontakt gør det muligt at koble flere enheder direkte til internettet. Sådan slutter du din ExpressVPN-router til en ethernetkontakt:

Sørg for, at kontakten er sluttet til modemmet eller en anden internetkilde. Slut din ExpressVPN-routers internetport til enhver LAN-port på kontakten.

Mesh-netværk

Et mesh-netværk giver bedre wi-fi-dækning i større hjem. Det gør det ved at levere wi-fi-signalet flere forbindelsespunkter, som fordeles i hele bygningen.

Metode 1: Tilslut ExpressVPN-routeren til et mesh-routerpunkt

Denne konfiguration beskytter kun enheder, der er tilsluttet ExpressVPN-routerens LAN-porte eller wi-fi. Resten af mesh-netværket vil ikke være beskyttet. For at bruge denne konfiguration skal du forbinde ExpressVPN-routerens internetport til en LAN-port på en af mesh-routerpunkterne.

Metode 2: Tilslut ExpressVPN-routeren mellem internetudbyderens modem/router og mesh-netværket

Denne konfiguration giver VPN-beskyttelse for hele mesh-netværket. Sådan forbinder du ExpressVPN-routeren mellem modemmet/routeren fra din internetudbyder og din mesh-router:

Slut internetporten på ExpressVPN-routeren til en LAN-port på din internetudbyders modemrouter. Slut enhver LAN-port på ExpressVPN-routeren til WAN/internetporten på din mesh-router .

Enheder, der er tilsluttet mesh-netværket, vil dog ikke kunne drage fordel af Enhedsgrupper, medmindre mesh-routeren er placeret i bridge-tilstand (se vejledningerne fra producenten af din mesh-router). Hvis du har problemer med at få adgang til ExpressVPN-routerens dashboard i denne konfiguration, kan du følge disse fejlfindingstrin.

Populære mesh-routere inkluderer Asus ZenWiFi, Eero, Google Nest Wi-Fi, Netgear Orbi og TP-Link Deco.

Wi-Fi-forstærkere

Hvis du har et stort hjem, kan wi-fi-forstærkere udvide rækkevidden af dit trådløse signal, så det dækker alle døde zoner. Placer en i udkanten af din ExpressVPN-routers trådløse rækkevidde, og par den med netværket, så den forlænger signalet til resten af dit hjem. I de fleste tilfælde vil du være i stand til at bruge det samme wi-fi-navn (SSID) og adgangskode, som du bruger til din ExpressVPN-router.

Populære wi-fi-forstærkere inkluderer Asus RP-AX56, D-Link EaglePro AI, Linksys RE7310, Netgear EAX15 og TP-Link RE603X.

Flere ExpressVPN-routere

Hvis du vil forbinde to eller flere ExpressVPN-routere, skal du sikre dig, at de hver især har en unik IP-adresse. Ellers vil deres IP-adresser være i konflikt med hinanden, og det forhindrer dem i at oprette forbindelse til internettet

Følg disse trin for at forbinde flere ExpressVPN-routere:

Tilslut den primære routers LAN-port til den sekundære routers internetport ved hjælp af et Ethernetkabel. Forbind til den primære router ved hjælp af wi-fi eller Ethernetkabel På den primære router skal du gå til Dashboard og placere den sekundære router i en Enhedsgruppe med “Ingen VPN” Forbind den sekundære router ved hjælp af wi-fi eller Ethernetkabel Gå til Indstillinger for lokalt netværk på den sekundære router Under Opsætning af router-IP skal du ændre IP-adressen, så den ikke er den samme som de andre routere på netværket. Her er et par retningslinjer: Skift kun den tredje blok af adressen (f.eks. 192.168. 132 .1 ). Vælg en værdi på op til 255. F.eks. 192.168.132.1 → 192.168.133.1 Klik på Gem Under DHCP-server under Indstillinger for lokalt netværk skal du bekræfte, at IP-adressen for den første og den sidste klient er opdateret, så de matcher undernettet af routerens IP-adresse: F.eks.: Ip-adressen for den første klient: 192.168.132.10 → 192.168.133.10 F.eks.: Ip-adressen for den sidste klient: 192.168.132.219 → 192.168.133.219

Ofte stillede spørgsmål

Fungerer ExpressVPN-routeren med min internetudbyders modem eller router?

Hvis modemmet/routeren fra din internetudbyder har en ekstra LAN-Ethernetport, kan du tilslutte din ExpressVPN-router til den.

For at din ExpressVPN-router kan fungere med modemmet/routeren fra din internetudbyder, skal den understøtte DHCP, Statisk IP eller PPPoE. Din internetudbyder burde være i stand til at fortælle dig, hvad din modemrouter-kombination understøtter.

Hvad er statisk IP, DHCP og PPPoE?

DHCP, Statisk IP og PPPoE er forskellige måder at oprette forbindelse til netværk som f.eks. din internetudbyder (ISP) på.

DHCP (mest almindelige) fungerer ved automatisk at tildele en IP-adresse til din enhed.

Statisk IP fungerer ved at du manuelt indtaster en IP-adresse, undernetmaske og standardgateway, som du får fra din internetudbyder.

PPPoE fungerer ved at oprette forbindelse til din internetudbyder ved hjælp af det brugernavn og den adgangskode, de har givet dig .

Hvad gør jeg, hvis min ExpressVPN-router ikke kan finde min internetforbindelse?

I nogle tilfælde kan en modemrouter-kombination fra en internetudbyder forhindre din ExpressVPN-router i at oprette forbindelse til internettet. Der er et par ting, du kan prøve for at løse dette.

Sæt ExpressVPN-routeren i ”DMZ”-tilstand på modemrouteren fra internetudbyderen

En “DMZ” (demilitariseret zone) er en routerfunktion, der giver dig mulighed for at åbne alle eksterne porte for en bestemt IP fra routerens lokale netværk.

Ved at sætte ExpressVPN-routeren i “DMZ” (demilitariseret zone) på modemrouteren fra din internetudbyder (hvis den understøttes) kan ExpressVPN-routeren komme til at fungere normalt. Aircove har sin egen firewall, og det er derfor sikkert at sætte den i DMZ.

Du skal kende IP- eller MAC-adressen på din ExpressVPN-router for at sætte den i DMZ:

IP-adressen finder du på skærmen Internetindstillinger på Dashboardet MAC-adressen finder du på etiketten i bunden af din ExpressVPN-router



Måden, du gør det på, afhænger af modellen af den modemrouter, du har fået udleveret af din internetudbyder. Prøv at søge efter “Sådan konfigurerer du DMZ på <navnet på modemroutermodellen>”, eller kontakt din internetudbyder for at få hjælp.

Sådan opsætter du DMZ:

Opret forbindelse til din internetudbyders modemrouter ved hjælp af wi-fi eller Ethernet Find indstillingssiden for din modemrouter fra din internetudbyder Find DMZ-indstillingerne (hvis understøttet) Aktiver DMZ og indtast den IP- eller MAC-adresse, du tidligere har fundet på ExpressVPN-routeren Gem indstillingerne og genstart internetudbyderens modemrouter

Vejledninger fra udvalgte internetudbydere:

Aktiver “bridge mode” på modemrouteren fra din internetudbyder

At oprette en bridge mellem to routere betyder, at den sekundære router bliver en forlængelse af den primære router, så de kan køre på samme tid.

Hvis du sætter ISP-modemrouteren i “bridge-tilstand” (også kendt som “bridging”, “transparent bridging” eller “kun modem” -tilstand), hvis det understøttes, kan ExpressVPN-routeren fungere normalt.

Måden, du gør det på, afhænger af modellen af den modemrouter, du har fået udleveret af din internetudbyder. Prøv at søge efter “Sådan bruger du bridge-tilstand med <navn på modemrouter>”, eller kontakt din internetudbyder for at få hjælp.

Sådan aktiverer du bridge-tilstand:

Opret forbindelse til din internetudbyders modemrouter ved hjælp af wi-fi eller Ethernet Find indstillingssiden for din modemrouter fra din internetudbyder Find indstillingerne for routertilstand (hvis understøttet) Aktiver bridge-tilstand Gem indstillingerne og genstart modemrouteren fra din internetudbyder

Vejledninger fra udvalgte internetudbydere:

Hvordan kan jeg ændre routerens DNS-servere?

Domain Name System (DNS) er internettets telefonbog. Du får adgang til information online gennem domænenavne som bbc.com eller expressvpn.com. Webbrowsere interagerer gennem IP-adresser (Internet Protocol). DNS oversætter domænenavne til IP-adresser, så browsere kan indlæse internetressourcer som websider.

Når VPN’en er forbundet, bruger routeren ExpressVPN’s private DNS-servere.

Når VPN’en afbrydes, sendes dine DNS-anmodninger til din internetudbyder, som kan bruge disse oplysninger til at spore din aktivitet online. Nogle udbydere kan sågar sælge disse data eller bruger dem til at vise dig målrettede reklamer.

ExpressVPN til routere giver dig mulighed for at bruge alternative DNS-servere, når VPN’en er afbrudt, så dine DNS-forespørgsler aldrig kan ses af din internetudbyder. Det kan aktiveres under Internetindstillinger. Du skal bruge din DNS-udbyders IP-adresse(r) (f.eks. Quad9 eller OpenDNS).

Bemærk! Brugerdefineret DNS skjuler ikke din IP-adresse og krypterer ikke din internettrafik. ExpressVPN er ikke ansvarlig for, hvordan tredjeparts DNS-udbydere håndterer din DNS-aktivitet.