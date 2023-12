Zuschauer außerhalb der USA können sich BattleBots: Champions II mit einem US-Streamingdienst wie Discovery Plus ansehen, indem sie sich mit einem Serverstandort in den USA verbinden. Dies gilt auch für BattleBots Deutschland. Allerdings kann dies gegen das Urheberrecht oder die Nutzungsbedingungen des Streamingdienstes sowie gegen die Servicebedingungen von ExpressVPN verstoßen. ExpressVPN ist als Datenschutz- und Sicherheitstool so konzipiert, dass niemand sehen oder kontrollieren kann, was Sie tun, wenn Sie mit unserem VPN-Dienst verbunden sind – nicht einmal wir. Sie sind also selbst dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung allen relevanten Vorschriften und Gesetzen gerecht wird, sei es beim BattleBots-Stream oder bei anderem Content.