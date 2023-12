BattleBots é uma competição de eliminação no estilo reality show, onde robôs se enfrentam em partidas de 3 minutos. O objetivo de cada robô é incapacitar seu oponente; se nenhum dos robôs for nocauteado, o vencedor será decidido por um painel de juízes. Esses robôs então progredirão para o próximo nível do torneio e terão que derrotar uns aos outros para levar para casa o prêmio máximo do BattleBots: o Golden Bolt.

Um spin-off da série BattleBots, BattleBots: Champions II narra as partidas e os resultados do Sin City Slugfest.