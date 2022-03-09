Воспользуйтесь этим руководством, если ваша банковская карта или учетная запись PayPal в данный момент не работают в стране вашего проживания.

Подписки, приобретенные на сайте ExpressVPN

Если ваша банковская карта или учетная запись PayPal в настоящий момент не работают в вашей стране, вы можете воспользоваться следующими альтернативными способами оплаты:

Qiwi

UnionPay

Если вы используете цифровые кошельки Qiwi, пополните свой баланс достаточной суммой средств, используя любые доступные варианты. После этого вы сможете воспользоваться Qiwi, чтобы продлить действующую подписку на ExpressVPN или купить новую.

Чтобы купить новую подписку на ExpressVPN:

Откройте страницу оформления подписки на сайте ExpressVPN. Выберите подходящий тариф. Введите ваш адрес электронной почты. Нажмите А также. Выберите подходящий метод оплаты. Выберите UnionPay или Qiwi Wallet. Вы перейдете на отдельную страницу для завершения покупки. Следуйте инструкциям на экране.

Чтобы продлить действующую подписку на ExpressVPN, воспользуйтесь следующими инструкциями.

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Подписки, приобретенные через App Store или Google Play

Если ваша банковская карта или учетная запись PayPal в настоящий момент не работают в стране вашего пребывания, то вы не сможете продлить с их помощью подписки, приобретенные через App Store или Google Play. Если вы используете семидневный бесплатный пробный период, вы не сможете активировать свою подписку после его завершения.

Когда срок действия подписки или бесплатного пробного периода завершится, вам потребуется оформить новую подписку или продлить уже имеющуюся на сайте ExpressVPN, используя следующие альтернативные способы оплаты:

Qiwi

UnionPay

Если вы используете цифровые кошельки Qiwi, пополните свой баланс достаточной суммой средств, используя любые доступные варианты.

Чтобы оформить новую подписку или продлить уже имеющуюся:

Дождитесь окончания срока действия бесплатного пробного периода или подписки. Отмените вашу подписку в App Store или Google Play. Откройте страницу оформления подписки на сайте ExpressVPN. Выберите подходящий тариф. Укажите тот же адрес электронной почты, который использовали для оформления вашей текущей подписки. Нажмите А также. Выберите подходящий метод оплаты. Выберите UnionPay или Qiwi Wallet. Вы перейдете на отдельную страницу для завершения покупки. Следуйте инструкциям на экране.

Нужна помощь?

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