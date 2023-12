O Aircove é o primeiro e único roteador de Internet sem fio do mercado que é desenvolvido especialmente para conectar diretamente com a ExpressVPN. Isto permite que o roteador forneça funcionalidades VPN para todos os dispositivos que se conectam com ele.

O Aircove também vem com funcionalidades avançadas de proteção integradas: Threat Manager, um bloqueador de anúncios e controle dos pais. Elas foram projetadas para funcionar de forma transparente com a VPN, fornecendo proteção para toda a casa com um roteador fácil de usar.