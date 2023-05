Precisa de VPN/DNS para o dispositivo? Assine a ExpressVPN Agora

Importante: O ExpressVPN Keys está sendo lançado gradualmente para Windows, Mac e Linux via Android. O ExpressVPN Keys está sendo lançado gradualmente para Windows, Mac e Linux via extensão de navegador para Chrome (compatível com Chrome, Opera, Edge, Vivaldi e Brave), e no aplicativo ExpressVPN para iOS

Ao ativar o recurso de desbloqueio biométrico, você pode acessar seus logins armazenados no ExpressVPN Keys sem digitar sua senha principal, facilitando o controle da segurança de sua senha.

O ExpressVPN Keys não consegue acessar seus dados biométricos

O Android apenas notifica o ExpressVPN Keys se a autenticação biométrica foi bem-sucedida ou não. O ExpressVPN Keys não pode acessar nem armazenar nenhum dado associado à biometria registrada.

Sua senha principal mantém seus dados protegidos

O recurso de desbloqueio biométrico não substitui a senha principal do ExpressVPN Keys nem enfraquece sua segurança.

Mesmo quando o recurso de desbloqueio biométrico está ativado, seus dados armazenados no ExpressVPN Keys são sempre criptografados com sua senha principal e protegidos por criptografia de conhecimento zero. Saiba mais sobre a segurança do ExpressVPN Keys.

Biometria e segurança de senha primária

Quando você ativa o recurso de desbloqueio biométrico:

Uma chave de criptografia é gerada pelo Android e mantida pelo Android Keystore.

Sua senha principal é criptografada usando essa chave; a versão criptografada é armazenada com segurança e só pode ser acessada pelo aplicativo ExpressVPN, mas não por outros aplicativos ou serviços.

Após a autenticação biométrica, o ExpressVPN Keys obtém acesso à chave de criptografia mantida pelo Android Keystore e a usa para descriptografar a senha principal e desbloquear seus logins armazenados no ExpressVPN Keys.

Quando você desativa o recurso de desbloqueio biométrico:

A chave de criptografia mantida pelo Android Keystore e a versão criptografada de sua senha principal são excluídas imediatamente.

Ao sair do aplicativo ExpressVPN para Android ou desinstalá-lo:

Sua senha principal é removida do Android Keystore pela ExpressVPN quando você sai do aplicativo. Ao desinstalar o aplicativo, a senha principal e a chave de criptografia são removidas do Android Keystore.

Quando uma nova biometria é adicionada ao seu dispositivo Android:

A chave de criptografia mantida pelo Android Keystore é invalidada e a versão criptografada de sua senha principal é excluída.

Você não poderá mais desbloquear o ExpressVPN Keys com biometria até inserir sua senha principal novamente. Isso garante que seus logins sejam seguros, mesmo que alguém possa adicionar seus dados biométricos ao seu dispositivo sem o seu consentimento.

