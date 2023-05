Dia de Star Wars: Todos os filmes e séries de Star Wars em ordem cronológica

“Eu sou seu pai.”

É uma simples frase, mas para fãs ao redor do mundo, ela faz alusão a uma batalha eterna entre o bem e o mal em uma galáxia distante. Ela evoca imagens de naves espaciais em lutas acompanhadas pelo som distinto de lasers, de guerras sendo travadas em planetas verdejantes ou em paisagens desérticas entre inúmeras raças.

Desde a sua estrondosa estreia nos cinemas em 1977 e a subsequente febre, a criação de George Lucas, Star Wars, percorreu um longo caminho, adicionando títulos e personagens ao seu portfólio de franquias que são demasiados para acompanhar. Enquanto Luke Skywalker, Yoda, Obi-Wan Kenobi e Chewbacca alcançaram status icônico além do cinema, personagens menos conhecidos ainda precisam conquistar a fama. Talvez você já tenha ouvido falar do Mandaloriano e Ahsoka Tano, mas você está ciente do vilão Cad Bane ou de Bossk’wassak’Cradossk?

Em comemoração e antecipação do próximo Dia de Star Wars, em 4 de maio de 2023 (e o 40º aniversário de O Retorno de Jedi), compilamos todos os filmes e séries do universo Star Wars em ordem cronológica. A Batalha da Estrela da Morte (também conhecida como Batalha de Yavin) marca um momento crucial na linha do tempo de Star Wars, com uma inversão semelhante à de AC e DC. Portanto, o calendário padrão galáctico usa ABY (Antes da Batalha de Yavin) e DBY (Depois da Batalha de Yavin).

Nota do editor: para fins de completude, essa amalgamação de obras não segue nenhuma distinção do que pertence ao Canon ou às Lendas de Star Wars.

Aurora dos Jedi (25.793 ABY)

Não se sabe muito sobre o filme ainda não lançado pelo diretor Logan, James Mangold. O que se sabe é que ele se concentrará nas origens dos Jedi, seguindo um personagem em particular tentando usar a Força pela primeira vez. A data de lançamento está prevista para dezembro de 2025.

Famosas frases: Paciência você deve ter, jovem Padawan. – Yoda

Categoria: Filme

Data de lançamento: dezembro de 2025

O Acólito (132 ABY)

A série será lançada no Disney+ em 2024. A produtora Leslye Headland quer levá-lo a uma galáxia sombria e misteriosa onde o Lado Negro da Força está ganhando vantagem. Ainda assim, a República Galáctica está em seu auge e a Ordem Jedi detém muito poder. Como guardiões, os Jedi são usados para proteger as fronteiras da República e garantir a paz. Um Yoda mais jovem também desempenha um papel. O Acólito é definido na mesma época e gira em torno de um jovem estudante Sith. Na escuridão, os Sith ressurgirão e iniciarão a queda da era da Alta República.

Frases famosas: A paz é uma mentira, só existe paixão. – Código Sith

Categoria: Programa de TV

Data de lançamento: 2024

Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi (ano desconhecido)

Visando um público jovem, a Lucasfilm Animation criou uma série animada situada na Alta República e que acompanha um grupo de jovens aprendizes que buscam compreender o caminho da Força. A série estreará no Dia de Star Wars, em 4 de maio de 2023.

Frases famosas: Ser Jedi é enfrentar a verdade e escolher. Dar luz ou escuridão, Padawan. Seja uma vela ou a noite. – Yoda

Categoria: Programa de TV animado

Data de lançamento: 4 de maio de 2023

Star Wars: Contos dos Jedi (36-19 ABY)

Escrita por Dave Filoni, Contos dos Jedi explora duas histórias de Jedi de personagens mais conhecidos da trilogia prequel de Star Wars: uma dedicada a jovem Ahsoka Tano, e outra ao jovem Conde Dookan, antes dele se juntar a Darth Sidious e cair para o lado sombrio da Força.

Frases famosas: Poderoso você se tornou, Dooku. O lado sombrio eu sinto em você. – Yoda

Categoria: Programa de TV animado

Data de lançamento: 26 de outubro de 2022

Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma (32 ABY)

No primeiro filme da trilogia prequel, não há um Império, mas há uma organização antecessora igualmente desagradável na forma de uma Federação de Comércio que estabeleceu um bloqueio ao redor do planeta rebelde de Naboo. O Jedi Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) e seu aprendiz Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) são incumbidos de resolver o conflito. Acompanhando suas aventuras, somos apresentados a personagens conhecidos, como R2-D2 e o jovem corredor de pods, Anakin Skywalker (em breve convertido para o lado sombrio). O filme estelar conta com Natalie Portman e Samuel L. Jackson.

Frases famosas: Você nunca ganhou uma corrida? – Padmé Naberrie (Rainha Amidala)

Categoria: Filme

Data de lançamento: 19 de agosto de 1999

Star Wars Episódio II: Ataque dos Clones (22 ABY)

Enquanto Obi-Wan Kenobi treina o adolescente Anakin Skywalker como Cavaleiro Jedi e lida com o jovem impetuoso, um novo conflito está surgindo. Quando a Senadora Amidala escapa por pouco de um ataque, Obi-Wan e Anakin são chamados para ajudar. Em um planeta distante, eles encontram o líder misterioso dos separatistas inimigos e um enorme exército de guerreiros clonados. Enquanto isso, Anakin desenvolve sentimentos mais profundos pela bela ex-rainha.

Frases famosas: Você parece um pouco tenso. – Obi-Wan Kenobi

Categoria: Filme

Data de lançamento: 12 de maio de 2002

Star Wars: A Guerra dos Clones (22-19 ABY)

A galáxia ainda está se recuperando da Guerra dos Clones entre a República e os Separatistas. Na borda exterior, a situação ameaça piorar para a República, já que os Separatistas sequestraram Rotta, filho do poderoso chefe do crime Jabba, o Hutt. Eles querem persuadi-lo a se juntar ao seu lado. Mas a República envia dois de seus Jedi mais poderosos para resgatar Rotta.

O filme representa o piloto para a série de mesmo nome que apresentou sete (!) temporadas e gira em torno dos dias de guerra de Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi e Yoda, reintroduzindo a aprendiz de Anakin, Ahsoka Tano, e o Capitão Rex no cânon de Star Wars.

Famosa citação: Uma lição aprendida é uma lição conquistada. – Ahsoka

Categoria: Filme animado e subsequente série de TV

Data de lançamento: 3 de outubro de 2008

Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith (19 ABY)

As Guerras Clônicas ainda estão em curso. Quando o Chanceler Palpatine é sequestrado pelos Separatistas, os dois Jedi Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker fazem uma ousada tentativa de resgate. Eles conseguem libertar Palpatine, mas a divisão entre ele e o Conselho Jedi se amplia. O ambicioso Anakin, que se sente subestimado pelo Conselho Jedi, é cada vez mais atraído para o lado do corrupto chanceler.

Famosa citação: Se você não está comigo, então está contra mim. – Anakin Skywalker

Categoria: Filme

Data de lançamento: 19 de maio de 2005

Star Wars: The Bad Batch (19-18 ABY)

Esta visão diferente dos soldados clone, que foram apresentados pela primeira vez em Star Wars: The Clone Wars, serve como uma sequência para a última. A série segue a Unidade Clone 99 em missões mercenárias, com cada membro possuindo uma habilidade única e extraordinária. Curiosidade: o mesmo dublador, Dee Bradley Baker, dá voz a todos os membros do Bad Batch.

Famosa citação: Eu estava esperando o esquadrão todo, mas vocês servem. – Crosshair

Categoria: Série animada de TV

Data de lançamento: 4 de maio de 2021

Star Wars: Droids (15 ABY)

Star Wars: Droids é uma das primeiras séries de televisão já feitas para a franquia e se passa pouco antes de outra grande parte da série. A série segue R2-D2 e C-3PO enquanto lutam contra gangsters, caçadores de recompensas, piratas e outros criminosos. Durante a série, eles estão a serviço de vários novos mestres e experimentam aventuras estranhas e difíceis.

Famosa citação: Roger, roger. – quase todo droide de batalha

Categoria: Série animada de TV

Data de lançamento: 7 de setembro de 1985 a 7 de junho de 1986

Solo: Uma História Star Wars (13-10 ABY)

O jovem Han Solo é expulso da Academia de Voo Imperial por ser um sujeito falador que não gosta de autoridade. Em vez disso, ele se junta a um grupo de contrabandistas encarregados de roubar o valioso coaxium. Acompanhando a equipe está o amigo de Solo, Chewbacca, um Wookie de 190 anos. Em busca da nave perfeita para sua operação, o grupo conhece Lando Calrissian, o proprietário da Millennium Falcon.

Frases famosas: Você tem 190 anos? Você parece ótimo! – Han Solo

Categoria: Filme

Data de lançamento: 24 de maio de 2018

Obi-Wan Kenobi (9 ABY)

A trama se passa cerca de 10 anos após os eventos de A Vingança dos Sith e segue o Mestre Jedi Obi-Wan Kenobi enquanto ele se esconde no planeta deserto Tatooine para vigiar Luke Skywalker. Enquanto tenta se manter escondido, Obi-Wan é confrontado com seu passado e seus antigos inimigos, incluindo Darth Vader. A série explora o drama emocional e os conflitos internos de Obi-Wan enquanto ele tenta restaurar o equilíbrio de poder, mantendo sua identidade em segredo.

Frases famosas: Olá lá. – Obi-Wan Kenobi

Categoria: Série de TV

Data de lançamento: 27 de maio a 22 de junho de 2022

Andor (5-0 ABY)

A série segue o personagem Cassian Andor, que é mencionado em Rogue One: Uma História Star Wars e mostra as aventuras anteriores de Andor. O personagem passa por uma transformação de fora da lei a leal lutador da rebelião contra o Império Galáctico. Ele é apoiado por uma equipe de rebeldes, incluindo alguns novos personagens. A série tem a intenção de ser mais sombria e séria do que outras produções de Star Wars, e se concentrará nos conflitos humanos e nos dilemas morais que Andor e seus companheiros enfrentam. O destino de Andor é heróico e termina com um tom triste, porque ele é o responsável por obter os planos da Estrela da Morte…

Frases famosas: Você apenas entra como se pertencesse aqui. – Cassian Andor

Categoria: Série de TV

Data de lançamento: 21 de setembro de 2022

Star Wars: Rebels (5-0 ABY)

O personagem principal da série é Ezra Bridger, um jovem órfão que se une à rebelião e é treinado por Kanan Jarrus, um ex-Cavaleiro Jedi. Junto com a Mandaloriana Sabine Wren, o Lasat Zeb Orrelios, o droide astromecânico Chopper e a Twi’lek Hera Syndulla, eles voam em sua nave estelar, a Ghost, através do universo para confrontar o Império.

Ao longo da série, os Rebeldes devem lutar contra o Império e seus líderes, como Darth Vader e o Grande Almirante Thrawn, para libertar a galáxia da tirania. No caminho, eles também encontram personagens de outras produções de Star Wars, como a Mestre Jedi Ahsoka Tano e o caçador de recompensas Boba Fett.

Famous quotes: As batalhas deixam cicatrizes. Algumas você não pode ver. — Kanan Jarrus

Categoria: Série de TV animada

Data de lançamento: 3 de outubro de 2014

Lando (0 ABY)

Não se sabe muito sobre a trama dessa próxima série, que retrata o notório, embora elegante contrabandista. Ele aparecerá novamente em filmes subsequentes de Star Wars, onde sua lealdade é posta à prova, se juntando à Aliança Rebelde na luta contra o Império. Ele se torna um dos principais jogadores na batalha final contra a segunda Estrela da Morte e, finalmente, ajuda a Aliança Rebelde a alcançar a vitória.

Famous quotes: Olá, o que temos aqui? — Lando Calrissian

Categoria: Série de TV

Data de lançamento: prevista para 2025

Rogue One: Uma História Star Wars (0 ABY)

A trama do filme gira em torno de um grupo de rebeldes que tentam roubar os planos da Estrela da Morte. A personagem principal, Jyn Erso, trabalha para o Império no desenvolvimento da Estrela da Morte. Jyn se junta a um grupo de rebeldes liderado por Cassian Andor para roubar os planos da Estrela da Morte.

Os rebeldes devem enfrentar o Império e o lado sombrio da Força para completar sua missão. Junto com novos personagens, como o droide K-2SO e o guerreiro cego Chirrut Îmwe, eles lutam contra as forças imperiais e Darth Vader.

No final do filme, os Rebeldes conseguem roubar os planos da Estrela da Morte e entregá-los à Aliança Rebelde. Os eventos de Rogue One levam diretamente ao início do filme original Star Wars: Uma Nova Esperança.

Famous quotes: Eu sou um com a Força, a Força está comigo. — Chirrut Îmwe

Categoria: Filme

Data de lançamento: 15 de dezembro de 2016

Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança (0 ABY)

Ambientado em uma galáxia distante, esta primeira parte da trilogia original de Star Wars segue as aventuras de Luke Skywalker, Princesa Leia e Han Solo enquanto lutam contra o malvado Império Galáctico.

O jovem Luke Skywalker vive na fazenda de seu tio no planeta deserto Tatooine. Um dia, ele encontra uma mensagem secreta em um robô. Ele parte em busca do verdadeiro destinatário da mensagem, um certo Obi-Wan, que vive como um ermitão em Tatooine. Sob suas instruções, Luke é iniciado nas noções básicas da Força e se encontra repentinamente ao lado dos rebeldes na luta contra o Império e o sinistro Darth Vader. Com a ajuda do experiente contrabandista Han Solo e seu fiel companheiro Wookiee Chewbacca, eles partem para resgatar a Princesa Leia e destruir a Estrela da Morte.

Citações famosas:

Mas eu ia para a Estação Tosche pegar uns conversores de energia! – Luke Skywalker

Ajuda-me, Obi-Wan Kenobi, você é a minha única esperança. – Princesa Leia

A sua falta de fé é perturbadora. – Darth Vader

Categoria: Filme

Data de lançamento: 25 de maio de 1977

Star Wars Holiday Special (1 DBY)

Este primeiro spin-off recebeu tantas críticas negativas que foi direto para os arquivos, mas se encaixa muito bem no cânone e cronologia de Star Wars.

Quando Han Solo e Chewbacca viajam para o planeta natal dos Wookiees, Kashyyyk, eles são perseguidos pelo Império Galáctico porque são famosos agentes dos Rebeldes. Um oficial imperial a bordo do Destróier Estelar conta a Darth Vader sobre os Rebeldes. O Império Galáctico então invade a casa de Chewbacca.

O especial de TV usa uma série de performances musicais e aparições de celebridades para contar a história e apresenta canções e shows de comédia de celebridades dos anos 70, como Bea Arthur, Art Carney, Jefferson Starship e Harvey Korman.

Citações famosas: WUUAHAHHHAAA – Chewbacca

Categoria: Programa de TV

Data de lançamento: 17 de novembro de 1978

Star Wars Episódio V: O Império Contra-Ataca (3 DBY)

Os Rebeldes são obrigados a evacuar sua base no planeta gelado Hoth após um ataque de Darth Vader. Luke Skywalker segue para o sábio mestre Jedi Yoda para ser treinado por ele nas formas da Força. Enquanto isso, Darth Vader consegue capturar Han Solo e a Princesa Leia. Quando Luke corre para ajudar seus amigos, ele cai direto na armadilha de Vader.

Nesta segunda parte da trilogia original de Star Wars, os arquétipos dão lugar a personagens completos, e a classificação anteriormente simplista de bem/mal prova ser mais complicada do que se esperava.

Citações famosas:

Não, eu sou o seu pai. – Darth Vader

Ria, fuzzball. – Han Solo

Categoria: Filme

Data de lançamento: 21 de maio de 1980

Caravana da Coragem: Uma Aventura Ewok (3 ABY)

Quando uma nave espacial que transportava uma família cai na lua florestal de Endor, o filho mais velho, Mace, e sua irmãzinha, Cindel, são separados de seus pais. As crianças encontram os Ewoks, os habitantes do planeta Endor. Então, juntos com os Ewoks, eles partem em uma missão para encontrar seus pais e salvá-los de um monstro mal chamado Gorax, que tem aterrorizado o planeta há muito tempo.

Citações famosas: Ficar aqui com essas escovas de cabelo ambulantes? – Mace

Categoria: Filme

Data de lançamento: 25 de novembro de 1984

Ewoks: A Batalha por Endor (3 ABY)

Este filme mostra a vida de Wicket, o Ewok. Quando a nave espacial está quase pronta para decolar e a família Towanis está prestes a partir, a vila é atacada por um grupo de saqueadores liderados por Terak, uma poderosa bruxa.

Citações famosas: Adeus não é bom. – Wicket

Categoria: Filme

Data de lançamento: 24 de novembro de 1985, na ABC; lançamento internacional limitado em 1986

Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi (4 ABY)

A segunda Estrela da Morte, que selará a queda dos Rebeldes, está quase completa. Os Rebeldes ordenam todas as suas forças para a lua Endor para lutar contra o Império de lá. Enquanto isso, Luke retorna a Dagobah para completar seu treinamento como cavaleiro Jedi. Ele aprende com Yoda que deve enfrentar seu pai, Darth Vader, pela última vez. Na Estrela da Morte, acontece outro duelo entre pai e filho.

Citações famosas:

É uma armadilha! – Almirante Ackbar

NUNCA! – Luke Skywalker

Categoria: Filme

Data de lançamento: 25 de maio de 1983

O Livro de Boba Fett (5-9 ABY)

A série gira em torno do ex-caçador de recompensas Boba Fett e sua vida após os eventos de O Retorno de Jedi. Em Tatooine, Boba e Fennec invadem o palácio de Jabba Desilijic Tiure, que liderava o Cartel Hutt e foi sucedido por Bib Fortuna após sua morte. Eles matam Bib Fortuna e seus seguidores. Boba Fett agora assume o trono e se torna o novo chefe gangster de Tatooine.

O Livro de Boba Fett é um spin-off que surgiu da segunda temporada de The Mandalorian e retoma muitos elementos da história. Basicamente, não estamos lidando com uma série independente, mas com um híbrido de spin-off, prequela e sequela de The Mandalorian.

Famosas citações: Se você deseja continuar respirando, aconselho que pese cuidadosamente suas próximas palavras. – Fennec Shand

Categoria: série de TV

Data de lançamento: 29 de dezembro de 2021

Star Wars: Skeleton Crew (9 ABY)

Não se sabe muito sobre o enredo da próxima série estilo Goonies, que retratará as aventuras de crianças de 10 anos enfrentando desafios galácticos em seu caminho para casa.

Categoria: série de TV

Data de lançamento: 2023

Rangers da Nova República (9 ABY)

Fãs de Jon Favreau, celebrem. Ainda não se sabe muito sobre esta série a ser lançada. O que sabemos é que ela se conectará diretamente com o enredo de O Retorno de Jedi e entrelaçará as histórias de Ahsoka, The Mandalorian e O Livro de Boba Fett. Ela mostrará os eventos após o fim da Guerra Galáctica. Produzida por Dave Filoni e Jon Favreau.

Categoria: série de TV

Data de lançamento: prevista para 2023

The Mandalorian (9-11 ABY)

A primeira temporada de The Mandalorian da Disney trata de um caçador de recompensas conhecido apenas como o Mandaloriano, que persegue um alvo especial em nome de um cliente misterioso: uma pequena criatura chamada Baby Yoda.

Escrita e produzida por Jon Favreau, este faroeste espacial já teve várias temporadas e colocou, sem dúvida, o universo expandido de Star Wars no mapa para adoção pela cultura mainstream.

Famosas citações: This is the Way – basicamente todos os Mandalorianos

Categoria: série de TV

Data de lançamento: 12 de novembro de 2019

Ahsoka (12 ABY)

Ela se tornou uma favorita dos fãs, e Ahsoka Tano finalmente terá sua justa parcela de tempo de tela nesta próxima série. Após a vitória da Aliança Rebelde sobre o Império Galáctico, ela parte em busca do Almirante Thrawn desaparecido e do jovem estudante Jedi Ezra Bridger, enquanto investiga uma ameaça emergente à galáxia após a queda do Império.

Categoria: série de TV animada

Data de lançamento: agosto de 2023

Filme sem título de Dave Filoni (ano desconhecido)

Dave Filoni tem sido uma figura central dentro do universo de Star Wars, conquistando a posição merecida de Diretor Executivo de Criação da Lucasfilm. Seus papéis incluem diretor, produtor, roteirista e dublador para vários títulos da franquia.

Assim como este artigo está juntando as peças do quebra-cabeça de Star Wars, Filoni também está tentando unir The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka e outros shows animados relacionados.

Categoria: Filme

Data de lançamento: previsto para 2026

Star Wars: Resistance (33 ~ 35 ABY)

O jovem piloto Kazuda Xiono é encarregado de rastrear a misteriosa e cada vez mais poderosa Primeira Ordem em nome do movimento de Resistência de Leia Organa como parte de uma missão ultra-secreta.

Esta tentativa menos bem-sucedida deixou os fãs se perguntando se ela acrescentou algo substancial a Star Wars. A animação tinha boas imagens, mas uma trama inconsequente. Esperamos que as crianças tenham gostado.

Famosas citações: A Primeira Ordem não tolera os fracos – Kylo Ren

Categoria: Série de TV animada

Datas de lançamento: 7 de outubro de 2018

Star Wars Episódio VII: O Despertar da Força (34 ABY)

Trinta e quatro anos após derrotar Darth Vader e o Império, a galáxia enfrenta uma nova ameaça. O sinistro Kylo Ren (filho de Leia e Han Solo) ameaça a paz porque quer assumir o legado de Darth Vader. Finn, um desertor dos Stormtroopers que ajudou a Resistência depois de desertar, o corajoso piloto Poe Dameron e a insubordinada catadora Rey se levantam contra ele. Eles recebem ajuda do lendário herói rebelde Han Solo e seus companheiros.

Famosas citações: O lixo serve! – Finn ao mostrar a Millenium Falcon

Categoria: Filme

Data de lançamento: 14 de dezembro de 2015

Star Wars Episódio VIII: Os Últimos Jedi (34 ABY)

Luke Skywalker se aposentou para uma ilha solitária em sua velhice. Mas a paz é perturbada quando Rey deseja ser treinada por ele nos caminhos dos Jedi. Luke é forçado a tomar uma decisão que mudará a vida de Rey para sempre. Enquanto isso, Kylo Ren e sua Primeira Ordem travam uma feroz batalha com Leia e os combatentes da Resistência pela supremacia na galáxia.

Famosas citações:

Eu vi sua rotina diária. Você não está ocupado. – Rey

Impressionante. Todas as palavras daquela frase estavam erradas. – Luke Skywalker

Categoria: Filme

Data de lançamento: 9 de dezembro de 2017

Star Wars Episódio IX: A Ascensão Skywalker (35 ABY)

A Primeira Ordem continua ameaçando a paz em toda a galáxia. Suas forças são muito superiores em tecnologia e número em relação à Resistência, liderada pela General Leia. Para piorar a situação, outra ameaça surge na forma de um inimigo há muito tempo considerado morto. Na luta contra o mal, todas as esperanças agora repousam em Rey e seus amigos, que partem em uma missão cujo resultado poderia finalmente decidir a batalha entre Jedi e Sith.

Famosas citações: Você tem sido um verdadeiro amigo, R2. Na verdade, o meu melhor amigo. – C-3PO

Categoria: Filme

Data de lançamento: 16 de dezembro de 2019

Filme sem título de Sharmeen Obaid-Chinoy (a definir)

A diretora paquistanesa-canadense vencedora do Oscar, Sharmeen Obaid-Chinoy, será a primeira mulher negra a dirigir um filme de Star Wars. O filme ainda sem título se passa 15 anos após o fim de Star Wars Episódio IX: A Ascensão Skywalker, e a atriz britânica Daisy Ridley retorna como Rey, a heroína da sequência, que tenta reviver a Ordem Jedi. Obaid-Chinoy dirigiu anteriormente a série de TV Ms. Marvel sobre uma super-heroína muçulmana.

Categoria: Filme

Data de lançamento prevista: 2025

Menções honrosas

Se você quer se aprofundar ainda mais no universo Star Wars, há inúmeras escolhas, que vão desde romances e quadrinhos até jogos de tabuleiro, jogos de computador e VR. Aqui estão dois candidatos menos conhecidos que adicionam conteúdo à linha do tempo e aos personagens de Star Wars:

Star Wars Forces of Destiny (22 ABY – 35 ABY)

Star Wars Forces of Destiny é uma série da web publicada pelo canal do YouTube da Disney e produzida pela Lucasfilm. Ela segue diferentes personagens femininas através de diferentes eras do universo Star Wars, retratando personagens como Sabine Wren, Jyn Erso, Rose Tico, Padmé Amidala, Princesa Leia Organa, Rey Skywalker, Hera Syndulla e Ahsoka Tano. A maioria dos episódios tem duração de não mais do que três minutos. Embora esta série não esteja realmente ambientada no universo Star Wars, ainda é importante assisti-la para entender a linha do tempo.

Famosas citações: Eu espero que um dia possamos lutar juntas. – Leia Organa

Categoria: Micro-série animada

Data de lançamento: 3 de julho de 2017

Star Wars Blips (34 ABY)

Esta série da web do YouTube apresenta muitos droides, criaturas e porgs, como R2-D2, 2BB-2, BB-4 ou BB9E. Consiste em um total de oito episódios e serviu principalmente como uma promoção para o lançamento de Star Wars: Episódio VIII.

Famosas citações: Bip-bop. – R2-D2

Categoria: Vídeos curtos animados do YouTube

Data de lançamento: 12 de novembro de 2019