Viktig: ExpressVPN Keys rulles ut gradvis på Windows, Mac og Linux via en ExpressVPN Keys rulles ut gradvis på Windows, Mac og Linux via en Chrome-nettleserutvidelse og i ExpressVPN-appen for iOS og Android

ExpressVPN Keys (ExpressVPNs passordlagring) ble utviklet etter bransjens beste praksis for sikre apper og skyinfrastruktur, inkludert gjennomføring av omfattende trusselmodeller og sikkerhetsvurderinger.

Brukernavnene og passordene som er lagret i passord-manageren din er til enhver tid beskyttet av nullkunnskapskryptering, som sikrer at bare du kan se dine dekrypterte data (dine brukernavn og passord). Dette er fordi dine data er kryptert og dekryptert på enhetene dine ved å bruke hovedpassordet ditt, som du lager når du setter opp kontoen din i ExpressVPN Keys. Ingen andre, ikke engang ExpressVPN, kan se innloggingene og passordene som er lagret i passord-manageren fordi det bare er du som kan hovedpassordet.

Kombinasjonen av et sterkt hovedpassord og nullkunnskapskryptering gir et høyt sikkerhetsnivå for brukere av ExpressVPN Keys.

Les mer om hvordan dine data behandles.

