Viktig: ExpressVPN Keys rulles ut gradvis til alle brukere på Windows, Mac og Linux via en ExpressVPN Keys rulles ut gradvis til alle brukere på Windows, Mac og Linux via en Chrome-nettleserutvidelse (kompatibel med Chrome, Opera, Edge, Vivaldi og Brave) og i ExpressVPN-appen for iOS og Android

Du kan importere passordene dine fra Brave til ExpressVPN Keys ved hjelp av datamaskinen eller Android.

Importere dine passord i Vivaldi med datamaskinen

1. Importere passord til ExpressVPN Keys

I Vivaldi, installer ExpressVPN Keys nettleserutvidelse for Chrome. Klikk på ExpressVPN Keys nettleserutvidelse. Klikk på fanen Valg > Innstillinger. Klikk Importer fra eksisterende tjenester. Skriv inn hovedpassordet ditt. Velg Andre. Følg instruksjonene på skjermen. Klikk Velg fil. Velg CSV-filen du eksporterte tidligere. Kontroller at alle passordene dine er importert.

2. Slette passord fra Vivaldi

Vivaldi vil fortsette å be deg om å fylle inn passordene dine for nettsteder eller tjenester, og være i konflikt med ExpressVPN Keys. For å forhindre dette kan du slette passordene dine fra Vivaldi.

Viktig: Etter at du har slettet passordene dine fra Vivaldi, kan du ikke gjenopprette dem. Sørg for å importere alle passordene dine fra Vivaldi til ExpressVPN Keys før du sletter dem.

Følg disse stegene for å slette alle passordene dine på én gang:

I Vivaldi, skriv inn vivaldi://history i søkefeltet. Klikk på oppryddingsikonet. For Slett data for, velg Alt. Velg Passord inkludert din innlogging til Sync. Klikk Slett.

Følg disse stegene for å slette passordene dine individuelt:

I Vivaldi, skriv inn vivaldi://settings/privacy/ i søkefeltet. Under PASSORD, klikk Vis lagrede passord. Høyreklikk på hvert passord, klikk så på Slett passord. Klikk Slett.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

Importere dine passord i Vivaldi med Android-enheten din

1. Importere passord til ExpressVPN Keys

I ExpressVPN-appen for Android, trykk på Valg > Innstillinger > Data. Trykk Importer fra eksisterende tjenester. Trykk på Vivaldi. Følg instruksjonene på skjermen. Kontroller at alle passordene dine er importert.

2. Slette passord fra Vivaldi

Vivaldi vil fortsette å be deg om å fylle inn passordene dine for nettsteder eller tjenester, og være i konflikt med ExpressVPN Keys. For å forhindre dette kan du slette passordene dine fra Vivaldi.

Viktig: Etter at du har slettet passordene dine fra Vivaldi, kan du ikke gjenopprette dem. Sørg for å importere alle passordene dine fra Brave til ExpressVPN Keys før du sletter dem.

Følg disse stegene for å slette alle passordene dine på én gang:

I Vivaldi-appen, trykk på Vivaldi-ikonet. Trykk Historikk > trykk på oppryddingsikonet. Trykk Avansert. For Tidsperiode, velg Alt. Velg kun Lagrede passord. Trykk Slett data.

Følg disse stegene for å slette passordene dine individuelt:

I Vivaldi-appen, trykk på Vivaldi-ikonet. Trykk > Passord. Trykk på passordet. Trykk på papirkurv-ikonet. Trykk Slett passord.

Følg disse stegene for å hindre Vivaldi i spørre deg om å lagre passord i Vivaldi sin passordlagring eller fylle ut navn, e-postadresser og adresser:

I Vivaldi-appen, trykk på Vivaldi-ikonet. Trykk . Trykk Adresser og mer, slå av Lagre og fyll ut adresser. Gå tilbake til Innstillinger. Trykk Passord. Slå av Lagre passord.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

Importere dine passord i Vivaldi på iOS-enheten din

Vivaldi tillater ikke eksport av passord på iOS. Følg stegene ovenfor for å importere passordene dine ved hjelp av datamaskinen eller Android.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen