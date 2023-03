Viktig: ExpressVPN Keys blir gradvis rullet ut til alle brukere på Windows, Mac og Linux via en ExpressVPN Keys blir gradvis rullet ut til alle brukere på Windows, Mac og Linux via en Chrome-nettleserutvidelse (kompatibel med Chrome, Opera, Edge, Vivaldi og Brave), og i ExpressVPN-appen for iOS og Android

Du kan importere påloggingene dine fra LastPass til ExpressVPN Keys ved hjelp av datamaskinen din. ExpressVPN Keys støtter kun import av pålogginger (e-post, brukernavn og passord). Andre data som kredittkortdetaljer eller lagrede notater vil ikke bli importert.

Importer LastPass-påloggingene dine ved hjelp av datamaskinen din

1. Importer LastPass-påloggingene dine til ExpressVPN Keys

I Chrome, Opera, Edge, Vivaldi, or Brave, installer ExpressVPN Keys-nettleserutvidelsen for Chrome. Trykk på ExpressVPN Keys-nettleserutvidelsen. Trykk på Alternativer -fanen > Innstillinger. Trykk Importer fra eksisterende tjenester. Skriv inn hovedpassordet ditt. Velg LastPass. Følg instruksjonene på skjermen. Trykk Choose Fil. Velg CSV-filen du importerte tidligere. Kontroller at alle påloggingene dine er riktig importert.

2. FjernR LastPass-nettleserutvidelsen

LastPass vil fortsette å be deg om å fylle inn påloggingene dine for nettsteder eller tjenester, og forstyrre ExpressVPN Keys. For å forhindre dette, fjern LastPass-nettleserutvidelsen.

Chrome

I Chrome, skriv inn chrome://extensions/ i søkefeltet. Finn LastPass. Trykk Fjern > Remove.

Microsoft Edge

I Edge, skriv inn edge://extensions/ i søkefeltet. Finn LastPass. Trykk Fjern > Fjern.

Brave

I Brave, skriv inn brave://extensions/ i søkefeltet. Finn LastPass. Trykk Fjern > Fjern.

Opera

I Opera, skriv inn opera://extensions i søkefeltet. Finn og trykk på LastPass. Trykk Fjern utvidelse > Fjern.

Vivaldi

I Vivaldi, skriv inn vivaldi://extensions/ i søkefeltet. Finn LastPass. Trykk Fjern > Fjern.

Importer LastPass-påloggingene dine med Android-enheten din

LastPass tillater ikke eksport av pålogginger på Android. Følg trinnene ovenfor for å importere påloggingene dine ved hjelp av datamaskinen din.

Importer LastPass-påloggingene dine med iOS-enheten din

LastPass tillater ikke eksport av pålogginger på iOS. Følg trinnene ovenfor for å importere påloggingene dine ved hjelp av datamaskinen.

