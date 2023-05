Trenger du et VPN eller DNS for enheten din? Skaff deg ExpressVPN nå

Viktig: ExpressVPN Keys rulles gradvid ut på Windows, Mac og Linux via en ExpressVPN Keys rulles gradvid ut på Windows, Mac og Linux via en nettleserutvidelse for Chrome og i ExpressVPN-appen for iOS og Android

Denne veiledningen vil vise deg hvordan du genererer sterke passord for alle nettkontoene dine ved å bruke ExpressVPN Keys (ExpressVPNs passordlagring).

ExpressVPN Keys kan generere sterke passord som er lange, tilfeldige og komplekse, noe som gjør dem vanskelige for angripere å knekke. Lagre dem deretter i passordlagringen (password manager) og fyll dem ut med bare ett klikk eller trykk når du logger inn på kontoene dine.

Nettleserutvidelsen ExpressVPN Keys for Chrome

Generer et sterkt passord for en ny innlogging

For å generere et sterkt passord i Chrome-utvidelsen:

Installer og konfigurer Chrome-utvidelsen ExpressVPN Keys. Klikk på Chrome-utvidelsen ExpressVPN Keys. Lås opp passordlagringen din. Klikk på øverst til høyre. Under feltet Passord, klikk på Trenger du et nytt passord? Fyll ut de andre detaljene. Klikk på Lagre.

For å generere et sterkt passord når du oppretter en ny konto på et nettsted:

Installer og konfigurer Chrome-utvidelsen ExpressVPN Keys. Klikk på Chrome-utvidelsen ExpressVPN Keys. Gå til nettstedet du ønsker å opprette en konto for. Klikk i passordfeltet. Klikk på det foreslåtte passordet. Du vil bli spurt om å lagre det nye passordet. Klikk på Lagre.

Generer et sterkt passord for en eksisterende konto

Installer og konfigurer Chrome-utvidelsen ExpressVPN Keys. Klikk på Chrome-utvidelsen ExpressVPN Keys. Lås opp passordlagringen din. Klikk på et lagret passord. Klikk på Rediger. Under feltet Passord, klikk på Generer sterkt passord. Klikk på Lagre.

Hvis du har noen problemer med å generere passord for nye eller eksisterende kontoer, sjekk denne feilsøkingssiden.

ExpressVPN for Android

Generer et sterkt passord for en ny innlogging

For å generere et sterkt passord i ExpressVPN-appen:

Åpne ExpressVPN-appen. Trykk på Keys-fanen. Lås opp passordlagringen din. Trykk på øverst til høyre. Under feltet Passord, klikk på Trenger du et nytt passord? Fyll ut de andre detaljene. Trykk på LAGRE.

For å generere et sterkt passord når du oppretter en ny konto på et nettsted eller en app:

Før du går videre må du aktivere autofyll i appens innstillinger.

Gå til skjermen eller siden for innlogging. Trykk på brukernavnet eller passordfeltet. Trykk på tastaturet eller nedtrekksknappen Legg til nytt passord. Under feltet Passord, klikk på Trenger du et nytt passord? Trykk på LAGRE OG FYLL UT.

Generer et sterkt passord for en eksisterende konto

Åpne ExpressVPN-appen. Trykk på Keys-fanen. Lås opp passordlagringen din. Trykk på et lagret passord. Trykk på REDIGER øverst til høyre. Under feltet Passord, trykk på Generer sterkt passord. Trykk på LAGRE.

ExpressVPN for iOS

Generer et sterkt passord for en ny innlogging

Åpne ExpressVPN-appen. Trykk på Keys-fanen. Lås opp passordlagringen din. Trykk på øverst til høyre. Under feltet Passord, klikk på Trenger du et nytt passord? Fyll ut de andre detaljene. Tykk på LAGRE.

Generer et sterkt passord for en eksisterende konto

Åpne ExpressVPN-appen. Trykk på Keys-fanen. Lås opp passordlagringen din. Trykk på et lagret passord. Trykk på REDIGER øverst til høyre. Under feltet Passord, trykk på Generer sterkt passord. Trykk på LAGRE.

