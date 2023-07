Ex on the Beach: Double Dutch is de Nederlands-Vlaamse versie van de MTV-serie Ex on the Beach. In deze samenwerking van MTV Vlaanderen en MTV Nederland vertrekken acht Nederlandse en Vlaamse singles op droomreis in de hoop liefde en lust te vinden bij hun aantrekkelijke huisgenoten. Maar wat ze niet weten, is dat ook hun exen van de partij zullen zijn.