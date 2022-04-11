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重要：ExpressVPN Keysは、Windows、Mac、Linuxのすべてのユーザーが利用可能なChromeブラウザ拡張機能、およびiOSAndroid版ExpressVPNアプリで、徐々に展開されています。

現在、以下のような機能があります。

機能Chrome拡張機能Android版iOS版
ログイン情報の無制限保存
無制限のデバイス同期
ゼロ知識暗号化
生体認証で簡単ロック解除
ビルトインのパスワード生成
ビルトインのパスワード強度チェッカー
ワンクリック自動パスワード保存
ログイン情報とパスワードの自動入力
他のパスワードマネージャーから保存されたログイン情報を簡単にインポート準備中
パスワードチェックアップでパスワード診断
プライマリパスワードの更新準備中
プライマリパスワードを忘れた場合のアクセスリカバリー準備中
新しいデバイスでパスワードマネージャーのアカウントにアクセスする際に求められる二要素認証

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