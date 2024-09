Netflix

Netflix Italia è la tua piattaforma di riferimento per lo streaming di tutte le 10 stagioni di Friends, con ogni risata e momento memorabile. Sia l'iconica dichiarazione di Ross “Eravamo in pausa!” sia le abilità di organizzazione meticolosa di Monica, Netflix ti permette di godere di tutto. Con ExpressVPN, puoi effettuare lo streaming in sicurezza su reti pubbliche, assicurandoti che la tua maratona di Friends rimanga privata e ininterrotta, sia che tu sia in un caffè, in aeroporto o in movimento.