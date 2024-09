ITVX

Prezzo: gratis Prova gratuita: no

ITVX trasmette tutte le stagioni di Gilmore Girls gratuitamente, rendendola un'ottima opzione per gli spettatori del Regno Unito. Per iniziare a guardare, è necessario creare un account e inserire un codice postale del Regno Unito (come NW8 9AY o EH1 1JT). Che tu sia un fan di lunga data o stia scoprendo Gilmore Girls per la prima volta, ITVX è la tua risorsa. Per i britannici in viaggio all'estero, ricordati di selezionare una posizione server VPN del Regno Unito con ExpressVPN per trasmettere lo show su ITVX da qualsiasi parte del mondo.