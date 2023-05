Importante: ExpressVPN Keys viene gradualmente implementato su Windows, Mac e Linux tramite un’Android. ExpressVPN Keys viene gradualmente implementato su Windows, Mac e Linux tramite un’ estensione per Chrome (compatibile con Chrome, Opera, Edge, Vivaldi e Brave) e nell’app di ExpressVPN per iOS

Il password manager (gestore di password) elimina la necessità di gestire le password che usi ogni giorno. Anziché cercare di ricordare tutti i tuoi accessi e le password, conservandoli in luoghi non sicuri o dovendoli reimpostare costantemente, il tuo gestore di password li ricorderà e li proteggerà per te. Tutto quello che devi fare è ricordare una sola password: la password principale creata al momento della configurazione di ExpressVPN Keys. Questo strumento si occuperà anche di salvare i nuovi accessi con un clic, compilare automaticamente i moduli e accedere ai tuoi siti web preferiti in modo rapido e sicuro.

Puoi inoltre utilizzare il gestore di password per generare password uniche e complesse, molto più difficili da decifrare per gli hacker e per proteggerti da truffe di phishing, poiché non inserirà le tue credenziali su siti Web il cui URL non corrisponde a quello dei tuoi accessi salvati.

