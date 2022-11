VPN o un DNS per il tuo dispositivo? Scarica subito ExpressVPN

Account ExpressVPN. Tutti i dispositivi. Scarica le applicazioni gratis

Password Health è una funzionalità di ExpressVPN Keys che si occupa di valutare la sicurezza dei tuoi accessi, oltre a fornire suggerimenti e indicazioni su come migliorarla, proteggendoti da tentativi di hacking delle password.

Password Health è stata progettata pensando alla tua privacy

ExpressVPN non è in grado di accedere ai dati di accesso memorizzati in ExpressVPN Keys, in quanto protetti dalla crittografia a conoscenza zero. Ciò significa che solo tu puoi decrittografare le tue password.

Per questo motivo, la sicurezza dei tuoi accessi viene valutata localmente sul tuo dispositivo. Il risultato viene utilizzato solo per calcolare il tuo punteggio di sicurezza e mostrarti suggerimenti utili nell’app. Il punteggio di sicurezza si basa sulla complessità delle tue password, sull’utilizzo o meno della stessa password su più account e sul grado di sicurezza degli URL dei siti Web memorizzati.

Sicurezza delle password

Il punteggio di sicurezza delle password fornisce una buona indicazione sulla resistenza delle password a eventuali attacchi di forza bruta o similari. ExpressVPN Keys valuta la complessità delle tue password quando le aggiorni, utilizzando la libreria zxcvbn, standard di settore. Il punteggio di sicurezza delle password viene memorizzato per consentirne un accesso più rapido ed è accessibile solo quando sblocchi ExpressVPN Keys.

Password riutilizzate

ExpressVPN Keys controlla se le tue password vengono utilizzate per più accessi, in modo da preservarne la privacy e assicurando che non vengano decrittografate e caricate in memoria a meno che non sia assolutamente necessario.

Per raggiungere questo obiettivo:

I primi cinque caratteri dell’hash della tua password (una stringa incomprensibile di caratteri che rappresenta la tua password) vengono memorizzati in ExpressVPN Keys quando aggiorni la tua password.

Se più di un accesso utilizza gli stessi primi cinque caratteri dell’hash della password, questa verrà decrittografata per confermare che è stata riutilizzata.

URL non sicuri

ExpressVPN Keys controlla se l’URL del sito web salvato per i tuoi accessi inizia con “http://” invece del più sicuro “https://”. In caso affermativo ti invia un avviso per evitare di trasmettere dati in modo non sicuro quando accedi al sito web.

Hai bisogno di aiuto? Contatta il team di supporto di ExpressVPN per ricevere assistenza immediata.

Torna all’inizio