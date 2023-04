Installa ExpressVPN sul tuo router in pochi minuti con la nostra guida interattiva. Inizia

Questa guida illustra per quanto tempo gli utenti di ExpressVPN per router possono aspettarsi che i loro dispositivi siano supportati con aggiornamenti di sicurezza.

I router, come tutti i dispositivi hardware, hanno una durata prevista. Il nostro obiettivo è quello di fornire supporto per questi router in conformità con la data di produzione e le prestazioni di ciascun modello. I modelli più vecchi e meno performanti cesseranno di ricevere aggiornamenti prima degli altri.

Niente paura, le date qui sotto rappresentano il nostro impegno minimo nei tuoi confronti. Potremmo scegliere di fornire supporto oltre queste scadenze, ma ciò non è garantito.

Modello router Aggiornamenti di sicurezza del software fino alla fine del ExpressVPN Aircove AX1800 2027 Linksys WRT1900ACS 2025 Linksys WRT3200ACM 2025 Asus RT-AC68U (up to v3) 2025 Netgear R6700v3 2025 Netgear R7000 2025 Linksys WRT1200AC 2024 Linksys WRT1900AC 13J1 2024 Linksys WRT1900AC 13J2 2024 Linksys WRT32X 2024 Asus RT-AC56R 2024 Asus RT-AC56U 2024 Asus RT-AC87U 2024 Netgear R6300v2 2024 Netgear R6400v2 2024 Netgear R7000P 2024 Linksys EA6200 2022 Asus RT-AC56S 2022

Nota: le tempistiche di aggiornamento sopra elencate si riferiscono esclusivamente agli aggiornamenti del firmware. ExpressVPN non può garantire l’hardware a fronte di rotture, difetti del produttore o prestazioni inadeguate dovute all’utilizzo.

Il firmware più recente per tutti i router supportati rimarrà disponibile per il download sul sito web di ExpressVPN almeno fino alla fine del periodo di assistenza di ciascun modello. Se hai abilitato l’aggiornamento automatico sul tuo router, continuerà ad aggiornarsi automaticamente almeno fino alla fine del suo periodo di assistenza.

Come aggiornare ExpressVPN sul tuo router

Hai bisogno di aiuto?

Torna all’inizio