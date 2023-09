La protezione avanzata di Aircove offre ulteriore sicurezza a te e alla tua famiglia. Se attivata, può bloccare annunci, tracker, siti dannosi e siti per adulti e limitare il tempo di accesso a internet per i dispositivi appartenenti a gruppi specifici.

Quali sono le funzionalità di protezione avanzata?

La protezione avanzata di Aircove è un gruppo di impostazioni che comprende Threat Manager, blocco degli annunci e controllo parentale.

Threat Manager

Blocco degli annunci

Blocca gli annunci: impedisce la visualizzazione della maggior parte degli annunci.

Controllo parentale

Blocca i siti per adulti: impedisce ai bambini di accedere alla maggior parte dei siti per adulti.

Blocca internet in determinati orari: limita l'orario di accesso a internet.

La protezione avanzata utilizza blocklist open-source per bloccare annunci, tracker, siti dannosi e siti per adulti. Si aggiorna automaticamente all’ultima versione degli elenchi di origine una volta alla settimana.

Nota: la protezione avanzata funziona con o senza connessione VPN e funziona quando è attivato il DNS personalizzato nelle impostazioni di Aircove.

Nota: i dispositivi che utilizzano un servizio DNS sicuro di terze parti possono eludere la protezione avanzata. È possibile bloccare i server DNS sicuri nelle impostazioni avanzate.

Come attivare (o disattivare) la protezione avanzata

Ogni gruppo di dispositivi dispone di impostazioni di protezione avanzate individuali. Queste impostazioni si applicano solo ai dispositivi assegnati a quel gruppo.

Di default, sono attivate le opzioni Blocca tracker, Blocca siti dannosi e Blocca pubblicità. È possibile modificare manualmente le impostazioni di protezione avanzata seguendo i seguenti passaggi:

In un gruppo di dispositivi, seleziona . Scegli Protezione avanzata.

Attiva o disattiva le impostazioni. Seleziona Salva.

Quando si creano nuovi gruppi di dispositivi, viene richiesto di configurare le impostazioni di protezione avanzate.

Domande frequenti

Posso bloccare un sito, un annuncio o un’applicazione specifica?

No. Le blocklist personalizzate non sono attualmente supportate, ma saranno disponibili in futuro.

Un sito web o un’app non funzionano come previsto

Se un sito web o un’applicazione non funziona come previsto, potrebbe essere necessario disattivare temporaneamente le impostazioni di protezione avanzata.

Per disattivare temporaneamente le impostazioni di protezione avanzata, procedi in questo modo:

In un gruppo di dispositivi, seleziona Seleziona Protezione avanzata. Disattiva tutte le impostazioni di protezione avanzata. Scegli Salva. Prova a ricaricare il sito web o l’app per verificare se il problema è stato risolto. Al termine, riattiva le impostazioni di protezione avanzata.

La protezione avanzata non funziona su un dispositivo o un browser web specifico

Le funzioni di protezione avanzata di Aircove potrebbero non funzionare correttamente su dispositivi o browser web che utilizzano un servizio DNS sicuro di terze parti (ad esempio, iCloud Private Relay o Cloudflare).

Per assicurarti che la protezione avanzata funzioni correttamente su questi dispositivi, puoi attivare l’opzione “Sovrascrivi i server DNS sicuri”. Per farlo, segui i passaggi indicati qui di seguito:

In un gruppo di dispositivi, seleziona . Seleziona Protezione avanzata. Attiva Sovrascrivi i server DNS sicuri.

Scegli Salva.

Nota: se non riesci ad accedere a internet dopo questi passaggi, potrebbe essere necessario disattivare il servizio DNS sui tuoi dispositivi o browser web.

Chi è nella blocklist?

La blocklist di Advanced Protection è compilata a partire dai seguenti elenchi open source di annunci, tracker, siti per adulti e host dannosi:

Tracker

FadeMind’s 2o7 Network Trackers

Geoffrey Frogeye’s First-Party Trackers

AdguardTeam cname trackers

hkamran80 PiHole Blocklist for SmartTVs

Perflyst PiHole Blocklist for SmartTVs

Siti dannosi

URLHaus A project from abuse.ch with the goal of sharing malicious URLs.

ThreatFox A project from abuse.ch with the goal of sharing IOCs associated with malware.

AZORult Tracker

DigitalSide Threat-Intel malware domains list

FadeMind’s Risky Hosts

FadeMind’s Spam

Hoshsadiq’s browser-based crypto mining list

Mandiant APT1 Report

Mitchell Krog’s Phishing Database

Miroslav Stampar’s Maltrail Database

Annunci

AdAway

Tiuxo hostlist – ads

yoyo.org

Siti per adulti

BigDargon’s adult domain blocking hosts file

Sinfonietta’s porn blocking hosts file

Sinfonietta’s snuff-site blocking hosts file

Tiuxo hostlist – pornography

Nota: la protezione avanzata blocca solo i tracker, i siti dannosi, gli annunci e i siti per adulti identificati nelle blocklist di origine. Continua a seguire le migliori pratiche per proteggere la tua privacy e la tua sicurezza online.

