Importante: ExpressVPN Keys viene gradualmente implementato su Windows, Mac e Linux tramite Android. ExpressVPN Keys viene gradualmente implementato su Windows, Mac e Linux tramite un’estensione per Chrome (compatibile con Chrome, Opera, Edge, Vivaldi e Brave) e nell’app di ExpressVPN per iOS

Quando abiliti la funzione di sblocco biometrico, puoi accedere ai tuoi dati di accesso memorizzati in ExpressVPN Keys senza digitare la tua password principale, questo renderà più facile tenere sotto controllo la sicurezza della tua password.

Importante: la funzione di sblocco biometrico è disponibile solo nell’app di ExpressVPN per Android e iOS, ma non nell’estensione browser di ExpressVPN Keys per Chrome. Non sostituisce né rimuove la password principale, che sarà ancora necessaria quando si sblocca l’estensione sul computer e quando richiesto occasionalmente dal dispositivo Android o iOS.

Sicurezza biometrica in ExpressVPN Keys

Quando abiliti la funzione di sblocco biometrico, puoi sbloccare ExpressVPN Keys senza inserire la password principale e accedere ai tuoi dati di accesso più velocemente con il viso o l’impronta digitale.

ExpressVPN non memorizza i tuoi dati biometrici. Anche quando la funzione biometrica è abilitata, i tuoi dati sono sempre crittografati con la tua password principale e protetti in ogni momento da una crittografia a conoscenza zero.

Scopri di più sulla sicurezza biometrica in ExpressVPN Keys per Android o iOS.

Come utilizzare i dati biometrici in ExpressVPN per Android

Abilita la biometria

Per abilitare la funzione di sblocco biometrico, il dispositivo deve avere a disposizione il tipo di sensore biometrico più sicuro (Class 3). Se sono disponibili più metodi biometrici sicuri, il sistema deciderà quale utilizzare.

In questo caso, ti verrà richiesto di abilitare la funzione di sblocco biometrico quando configuri ExpressVPN Keys per la prima volta. Puoi anche abilitarlo nelle impostazioni dell’app seguendo questi passaggi:

Nell’app, tocca Opzioni > Impostazioni. Tocca Sicurezza. Attiva Sblocca con biometria. Segui le istruzioni.

Utilizza la biometria

Per sbloccare Keys all’interno dell’app di ExpressVPN:

Nell’app, tocca la scheda Keys. Effettua l’autenticazione con la biometria.

Per sbloccare ExpressVPN Keys quando si compila un login (accesso) su un’app o un sito web:

Vai alla schermata o alla pagina di accesso. Tocca il campo del nome utente o della password. Segui le istruzioni: Tocca Sblocca per visualizzare gli accessi . Esegui l’autenticazione con la biometria, quindi tocca l’accesso appropriato.

. Esegui l’autenticazione con la biometria, quindi tocca l’accesso appropriato. Se Mostra gli accessi suggeriti quando bloccato è abilitato: tocca l’accesso suggerito, quindi autenticati con la biometria.

Disabilita la biometria

Apri l’app di ExpressVPN. Tocca Opzioni > Impostazioni. Tocca Sicurezza. Disattiva Sblocca con la biometria.

Come utilizzare i dati biometrici in ExpressVPN per iOS

Abilita la biometria

Ti verrà richiesto di abilitare la funzione di sblocco biometrico quando configuri ExpressVPN Keys per la prima volta. Puoi anche abilitarlo nelle impostazioni dell’app seguendo questi passaggi:

Nell’app, tocca Opzioni > Impostazioni. Tocca Sicurezza. Tocca Sblocca con il riconoscimento facciale (Face ID) oppure Sblocca con l’impronta digitale (Touch ID). Segui le istruzioni.

Utilizza la biometria

Per sbloccare Keys all’interno dell’app di ExpressVPN:

Nell’app, tocca la scheda Keys. Effettua l’autenticazione con la biometria.

Per sbloccare ExpressVPN Keys quando si compila un login (accesso) su un’app o un sito web:

Vai alla schermata o alla pagina di accesso. Tocca il campo del nome utente o della password. Tocca il login appropriato. Autenticati con la biometria.

Disabilita la biometria

Apri l’app di ExpressVPN. Tocca Opzioni > Impostazioni. Tocca Sicurezza. Disattiva Sblocca con il riconoscimento facciale (Face ID) oppure Sblocca con l’impronta digitale (Touch ID).

