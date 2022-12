Brug for en VPN eller DNS til din enhed? Få ExpressVPN nu

Én ExpressVPN-konto. På alle enheder. Få apps gratis

Vigtigt: ExpressVPN Keys ExpressVPN Keys bliver udgivet løbende til alle brugere på Windows, Mac og Linux via en Windows, Mac og Linux via en Chrome-browserudvidelse og i ExpressVPN-appen til iOS og Android

Denne vejledning viser dig, hvordan du opretter en stærk primær adgangskode. Hvis du har problemer med at oprette eller ændre din primære adgangskode, skal du se denne fejlfindingsside.

Din primære adgangskode er den, der beskytter dine data. Den giver dig – og kun dig – mulighed for at tilgå og dekryptere de logins, du gemmer i adgangskodeadministratoren. Din primære adgangskode skal være både sikker og nem at huske.

Gør den unik

Brug aldrig den samme adgangskode til flere konti. Du skal oprette en ny adgangskode som din primære adgangskode, som du ikke har brugt til andre apps og hjemmesider, herunder din ExpressVPN-konto.

Du skal kunne huske den

Når du angiver din primære adgangskode, kan du prøve at skrive flere ord for at lave en lang adgangskode på mindst 12 tegn.

Hvis det hjælper, så lav en historie ud fra ordene for at hjælpe dig med at huske din primære adgangskode. Hvis “Mytekrakenråddenbagel#” er din adgangskode, så husk “myten om kraken, der spiste en rådden bagel”.

Du kan tilføje skilletegn, såsom bindestreger, mellem ord for at gøre din primære adgangskode nemmere at huske, for eksempel “Myte-kraken-rådden-bagel#”. Det anbefales, at du ikke bruger for mange symboler, da symbolerne på en enhed muligvis ikke er tilgængelige på andre enheder.

Brug ikke åbenlyse, svage adgangskoder

Undgå almindelige ord, såsom “æble” eller “dreng”, stednavne, navne på familiemedlemmer og vigtige datoer, såsom fødselsdage eller mærkedage. Brug af ualmindelige ord gør din adgangskode sværere at knække.

Undgå almindelige erstatninger af bogstaver med symboler, for eksempel “P455w0rd” som “Password”.

Brug aldrig sekvenser af bogstaver, tal eller tastaturtaster, for eksempel “abcde45678” eller “qwerty12321”.

Når du har oprettet din primære adgangskode, skal du øve dig på at indtaste den et par gange. Hvis du glemmer din primære adgangskode i fremtiden, skal du bruge din gendannelseskode for at få adgang til adgangskodeadministratoren.

Har du brug for hjælp? Kontakt ExpressVPN’s support for øjeblikkelig assistance.

Tilbage til toppen