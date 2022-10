รายการเรียลลิตี้และแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดบางรายการ ได้แก่ Bling Empire, Big Brother, Survivor, The Bachelor, Love Island, คู่หมั้น 90 วัน, America's Got Talent, Britain's Got Talent, The Voice, Below Deck, Keeping Up With the Kardashians , RuPaul's Drag Race, Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls, MasterChef, The Great British Bake Off, Hell's Kitchen, House Hunters, Queer Eye และ The Real World—อาจเป็นซีรีส์ทีวีเรียลลิตี้เรื่องแรกที่มีรากฐานในช่วงต้นทศวรรษ 90 แน่นอนว่ามีตัวเลือกมากกว่านี้!