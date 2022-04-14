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Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде iOS. Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (совместимого также с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложениях ExpressVPN для ОС Android

Менеджер паролей ExpressVPN обеспечит вам следующие преимущества:

Надежная защита ваших логинов за счет шифрования с нулевым разглашением. Доступ к вашим паролям будет только у вас.

Создание уникальных и сложных паролей в одно действие.

Экономия времени за счет автоматического заполнения форм авторизации на сайтах и в приложениях.

Доступ ко всем вашим логинам на всех ваших устройствах.

Этот сервис доступен в рамках подписки на ExpressVPN, так что вам не придется платить за него отдельно.

ExpressVPN Keys (менеджер паролей ExpressVPN) создан с учетом передовых требований к защите приложений и облачной инфраструктуры, при его разработке мы учитывали самые обширные модели угроз и проводили множество проверок на наличие уязвимостей. Наш менеджер паролей также прошел проверки независимых экспертов (например, Cure53). Все это гарантирует, что он защищает ваши персональные данные самым надежным образом.

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