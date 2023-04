Este guia vai lhe mostrar como alterar o protocolo VPN em um roteador rodando a ExpressVPN.

Os protocolos VPN são os métodos através dos quais seu dispositivo se conecta a um servidor VPN. A ExpressVPN recomenda a utilização da opção de protocolo Automático. Ela é selecionada por padrão e escolhe automaticamente o protocolo mais apropriado para as suas condições de rede.

Se você não puder se conectar com a VPN com a opção Automático, é recomendado que você tente com outro protocolo VPN.

Nota: Todos os grupos de dispositivos vão utilizar o mesmo protocolo VPN.

Os diferentes tipos de protocolo VPN

Se você não puder se conectar com a opção Automático, você pode tentar esses outros protocolos:

Lightway (UDP ou TCP)

O Lightway é o protocolo de última geração da ExpressVPN, otimizado para velocidade, segurança e estabilidade. O Lightway – UDP é ótimo para a maioria das redes, mas o Lightway – TCP pode oferecer uma melhor conexão em algumas redes.

OpenVPN (UDP ou TCP)

O OpenVPN oferece uma excelente combinação de velocidade e segurança. O OpenVPN – UDP é ótimo para a maioria das redes, mas o OpenVPN – TCP pode se conectar melhor em algumas redes.

IKEv2

O IKEv2 (Internet Key Exchange Version 2) oferece uma conexão rápida, embora possa não funcionar em todas as redes.

Altere o protocolo VPN em um roteador rodando a ExpressVPN

