Este guia vai lhe explicar como usar e gerenciar Grupos de Dispositivos. Com Grupo de Dispositivos (disponível na ExpressVPN para roteadores v.3.2.0 e superior), você pode organizar os seus dispositivos em grupos, cada um conectado com uma localização VPN diferente.

Quando utilizar o Grupo de Dispositivos

Grupos de Dispositivos permite que você coloque seus dispositivos em diferentes grupos — cada um conectado com a sua própria localização VPN. Você pode criar até cinco grupos diferentes. Isto permite que múltiplos usuários ou dispositivos usem a VPN para propósitos diferentes sem comprometer a atividade dos outros. Por exemplo:

Você quer assistir a programas de outras localizações em seu notebook sem comprometer a velocidade dos outros dispositivos em sua casa.

Sua família quer resultados de busca locais, mas você quer usar uma localização VPN diferente para jogar.

Seu companheiro quer acessar uma conta bancária no exterior enquanto você quer conectar seu tablet a uma Localização Inteligente para obter velocidades mais rápidas.

Nota: Todos os grupos de dispositivos vão utilizar o mesmo protocolo VPN. Para alterar o protocolo VPN, consulte este guia..

Adicionar novos grupos de dispositivos

Por padrão, você terá apenas um grupo de dispositivos. Para adicionar um novo grupo de dispositivo:

Faça login em seu roteador rodando a ExpressVPN. Selecione ADICIONAR GRUPO.

Insira um nome para o grupo. Selecione Salvar.



Alternatiavmente, você pode criar novos grupos selecionando um grupo em GRUPOS SUGERIDOS na direita do painel de controle, ou arrastando um dispositivo até o botão ADICIONAR GRUPO.

O novo grupo de dispositivos vai automaticamente se conectar a uma Localização Inteligente.

Para qualquer grupo de dispositivos, você pode definir uma localização VPN diferente. Você também pode configurá-lo para não utilizar uma conexão VPN ou não se conectar com a Internet. Você pode ter até cinco grupos de dispositivos, incluindo o grupo Doméstico que aparece por padrão.

Alterar o grupo padrão

Qualquer dispositivo que se conecta ao roteador pela primeira vez vai aparecer no grupo padrão chamado Doméstico. Para definir um grupo padrão diferente:

Faça login em seu roteador rodando a ExpressVPN. Para o grupo de dispositivos que você quer definir como novo grupo padrão, selecione Selecione Definir como padrão.

Nota: Se você escolher Sem Internet no grupo padrão, todos os novos dispositivos adicionados ao grupo não serão capazes de se conectar com a Internet. Se você quiser que novos dispositivos se conectem com a Internet, mova-os para um grupo de dispositivos diferente.

Adicionar (ou remover) dispositivos de um grupo de dispositivos

Para adicionar (ou remover) dispositivos em um grupo de dispositivos:

Faça login em seu roteador rodando a ExpressVPN. Arraste o dispositivo de um grupo para outro.

Você pode adicionar um número ilimitado de dispositivos em um grupo de dispositivos.

Todos os dispositivos conectados deverão pertencer a um grupo de dispositivos. Se você não quer que o seu dispositivo utilize uma VPN, você pode criar um grupo e definir para que não use uma VPN:

Faça login em seu roteador rodando a ExpressVPN. Para um grupo de dispositivo, selecione > OUTRAS LOCALIZAÇÕES. Selecione Sem VPN. Arraste um dispositivo para este grupo.

Nota: Você pode mover rapidamente dispositivos entre grupos utilizando os atalhos do teclado. Utilize Tab para selecionar um dispositivo e pressione Shift + Esquerda ou Direita para movê-lo entre os grupos. Pressione Shift + ? para visualizar a lista completa de comandos de atalho.

Renomear grupos de dispositivos

Faça login em seu roteador rodando a ExpressVPN. Para o grupo de dispositivos que você quer renomear, selecione . Selecione Renomear. Insira um novo nome. Selecione Renomear.



Alterar nomes e endereços IP de dispositivos

Faça login em seu roteador rodando a ExpressVPN. Selecione qualquer nome de dispositivo. Os respectivos detalhes serão exibidos.

Você pode editar: Nome do dispositivo: Insira um novo nome para o dispositivo.

Insira um novo nome para o dispositivo. Endereço IP do dispositivo: Você pode alterar o endereço IP para o dispositivo dentro do alcance DHCP (veja Confiurações de Rede Local). Selecione Salvar.

Excluir grupos de dispositivos

Nota: Não é possível excluir o grupo Doméstico.

Faça login em seu roteador rodando a ExpressVPN. Para o grupo de dispositivo que você quer excluir, selecione . Selecione Excluir > Excluir.



O grupo de dispositivo foi excluído do seu painel de controle. Todos os dispositivos do grupo de dispositivos que você acabou de excluir retornarão ao grupo definido como padrão.

