Netflix transmite todas las temporadas y la mini-serie secuela, Gilmore Girls: A Year in the Life, globalmente. Netflix conserva los derechos de transmisión hasta 2026.

No, Gilmore Girls no solo está disponible en streaming en Netflix. La serie también está disponible en servicios de streaming como ITVX en el Reino Unido.

Sí, Gilmore Girls está disponible en Prime Video, pero solo para la compra. Puede comprar episodios individuales o temporadas completas, incluida la mini-serie secuela Gilmore Girls: A Year in the Life.

¿Sabías que? Hay una secuela de Gilmore Girls titulada Gilmore Girls: A Year in the Life. El programa revisita Stars Hollow años después, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de ponerse al día con Lorelai, Rory y su querida comunidad. La serie de cuatro partes explora los cambios y las continuidades en sus vidas, manteniendo el encanto y la calidez que hicieron de la serie original una favorita de los fanáticos.

Netflix es una opción principal para ver todas las temporadas de Gilmore Girls, incluyendo la miniserie secuela Gilmore Girls: A Year in the Life. Con su disponibilidad global, puede sumergirse en el encantador pueblo de Stars Hollow en cualquier momento. Si está viajando por el mundo, use ExpressVPN y conéctese a la ubicación de servidor de su país de origen para una transmisión sin interrupciones en Netflix.

