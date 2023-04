VPN per il tuo router? Scarica subito ExpressVPN

Adori ExpressVPN? Vuoi un mese gratis? Invita un amico

Questa guida ti mostrerà come scegliere le impostazioni Wi-Fi corrette su un router che utilizza ExpressVPN.

Un router con ExpressVPN è automaticamente impostato per utilizzare il miglior canale wireless in base all’ambiente di rete. Solitamente non è necessario regolare le impostazioni. Se non sei soddisfatto della velocità o stabilità del Wi-Fi, puoi modificare le impostazioni Wi-Fi del router per cercare di migliorare la connessione.

Quale frequenza dovrei scegliere: 2.4 GHz o 5 GHz?

2.4 GHz e 5 GHz sono le due frequenze utilizzate dai router moderni per trasmettere connessioni wireless a internet. Le principali differenze tra loro riguardano copertura e velocità.

La frequenza a 2.4 GHz fornisce una maggiore copertura ma velocità inferiori

La frequenza a 5 GHz fornisce una minore copertura ma maggiore velocità

La scelta tra 2.4 GHz e 5 GHz dipende da vari fattori, come le dimensioni di casa o dell’ufficio, interferenze, e reti Wi-Fi vicine. Dal momento che la frequenza a 2.4 GHz è utilizzata da molti dispositivi, come altoparlanti Bluetooth e forni a microonde, è probabilmente più affollata rispetto alla frequenza a 5 GHz.

Per cosa è più adatta la frequenza a 2.4 GHz?

una casa o ufficio più ampi che richiedono una maggiore copertura

dispositivi che sono spesso in movimento o sono più lontani dal router

attività che richiedono una minore larghezza di banda (es. navigare su internet)

una zona scarsamente popolata con basse interferenze da altri dispositivi

Per cosa è più adatta la frequenza a 5 GHz?

una casa o ufficio più piccoli che non richiedono un’ampia copertura

dispositivi che si trovano vicino al router

attività che richiedono una maggiore larghezza di banda (es. gioco online e streaming HD)

una zona altamente popolata con elevata interferenza da altri dispositivi

Scopri di più sulle bande di frequenza a 2.4 GHz e 5 GHz

Hai bisogno di aiuto?

Torna su

Quale larghezza di banda del canale dovrei scegliere?

La larghezza di banda del canale è la quantità di dati che possono essere trasferiti all’interno di una rete. Le frequenze a 2.4 GHz e 5 GHz sono dotate di diversi set di larghezze di banda:

2.4 GHz: 20 MHz o 40 MHz

5 GHz: 20 MHz, 40 MHz o 80 MHz

In teoria, se la larghezza di banda del canale è più elevata significa che è possibile trasferire più dati. In pratica, le velocità di trasferimento dei dati variano a seconda della frequenza su cui ci si trova e alle interferenze di dispositivi e reti nelle vicinanze.

La frequenza a 2.4 GHz: 20 MHz o 40 MHz

Nella maggior parte dei casi, è sufficiente optare per l’impostazione predefinita 20 MHz, che offre un maggior numero di canali non sovrapposti e una maggiore stabilità in luoghi affollati. È consigliabile scegliere 40 MHz solo quando ci si trova in un’area remota con bassa interferenza da reti e dispositivi vicini. Ciò consente di sfruttare le velocità più elevate disponibili.

La frequenza a 5 GHz: 20 MHz, 40 MHz o 80 MHz

Se si sceglie di utilizzare la frequenza a 5 GHz, si può optare per la massima larghezza di banda disponibile, ovvero 80 MHz, per sfruttare la maggiore velocità.

Hai bisogno di aiuto?

Torna su

Quali canali dovrei scegliere?

La frequenza a 2.4 GHz gestisce 11 canali, mentre la frequenza a 5 GHz gestisce 23 canali. La scelta del canale giusto può aumentare la velocità e la stabilità del Wi-Fi.

La frequenza a 2.4 GHz

In generale, si può utilizzare il canale predefinito 1, 6 o 11. Questi sono gli unici canali non sovrapposti della frequenza a 2.4 GHz.

Se non sei ancora soddisfatto della velocità e stabilità del Wi-Fi, è possibile che le reti vicine stiano usando lo stesso canale, causando un calo delle prestazioni della rete. In questo caso, puoi installare un’app di analisi di rete di terze parti per cercare canali disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: ExpressVPN non è affiliata ad alcuna app di analisi di rete di terze parti. Usa queste app a tuo rischio e pericolo.

La frequenza a 5 GHz

In generale, si possono utilizzare i canali 36, 40, 44 o 48. Questi canali sono adatti per l’uso domestico e hanno meno probabilità di essere influenzati da interferenze esterne. Puoi anche installare un’app di analisi di rete di terze parti che cerca i canali disponibili da utilizzare.

Dichiarazione di non responsabilità: ExpressVPN non è affiliata ad alcuna app di analisi di rete di terze parti. Usa queste app a tuo rischio e pericolo.

Hai bisogno di aiuto?

Torna su

Abilitare la sicurezza WPA3 su Aircove

ExpressVPN Aircove consente di scegliere tra la protezione con password WPA2 e WPA3 per le connessioni Wi-Fi. Per la massima compatibilità con il dispositivo, Aircove utilizza WPA2 di default.

Per una maggiore sicurezza sui dispositivi supportati, puoi abilitare WPA3:

Accedi al pannello di controllo di Aircove Seleziona Impostazioni rete > Impostazioni Wi-Fi



Seleziona Impostazioni avanzate . Poi, scegli le tue opzioni preferite Sotto Altre impostazioni , puoi abilitare o disabilitare la sicurezza WPA3 . Seleziona Salva



Seleziona Continua

NOTA: Una volta abilitato WPA3, i dispositivi che erano connessi alla rete Wi-Fi continueranno a usare WPA2 a meno che non “dimentichino” la rete e si ricolleghino ad essa.

Hai bisogno di aiuto?

Torna su

Come nascondere il nome della rete

Se non vuoi che il nome di rete del tuo router (SSID) sia visibile ai tuoi vicini, puoi nasconderlo dalle impostazioni del router.

Nota: Dopo aver nascosto il nome di rete del tuo router, connetti i tuoi dispositivi al router usando un cavo LAN. Se il tuo dispositivo non ha una porta Ethernet (es. iPhone), dovrai impostare manualmente una connessione dalle impostazioni del tuo dispositivo.

Ulteriori informazioni su come nascondere il nome della tua rete Wi-Fi.

Hai bisogno di aiuto?

Torna su

Come cambiare le impostazioni Wi-Fi del router

Accedi al tuo router dotato di ExpressVPN Seleziona Impostazioni rete > Impostazioni Wi-Fi

Seleziona Impostazioni avanzate. Seleziona le tue opzioni preferite Sotto Altre impostazioni, puoi abilitare o disabilitare Nascondi nome di rete (SSID). Seleziona Salva

Seleziona Continua

Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che il dispositivo rilevi la rete aggiornata. Se ti colleghi al router dotato di ExpressVPN usando il Wi-Fi, attendi che il nome di rete appaia nella lista delle reti e selezionalo.

Se la tua rete non appare nella lista delle reti, potresti aver selezionato un canale Wi-Fi che non è disponibile nella tua zona. La soluzione è scegliere un altro canale Wi-Fi:

Connetti il dispositivo al router usando l’altra larghezza di banda del canale Wi-Fi (2.4 o 5 GHz) o un cavo Ethernet Accedi al tuo router usando ExpressVPN Seleziona Impostazioni rete > Impostazioni Wi-Fi > Impostazioni avanzate Scegli un altro canale Wi-Fi Seleziona Salva

Hai bisogno di aiuto?

Torna su