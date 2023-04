I modem connettono la casa a internet. Di solito li fornisce il provider di servizi internet (ISP). Questo articolo spiega come connettere a internet un router che utilizza ExpressVPN.

Configurazione standard

Connetti il cavo Ethernet dalla porta “Internet” del router ExpressVPN a una porta LAN disponibile sul modem o sul router esistente.

Combinazione modem-router

La combinazione modem-router consiste in un modem dotato anche di funzionalità di router. Se si dispone di un solo apparecchio, è probabile che si tratti di uno strumento combinato.

In questa configurazione, è possibile eseguire l’impostazione come di consueto (vedi diagramma precedente).

Casa o appartamento cablato

Una casa o un appartamento cablato dispone di porte Ethernet in tutto l’edificio per fornire la connessione a internet. Queste porte sono tutte collegate al modem.

Collega la porta internet del router ExpressVPN alla presa a muro Ethernet.

Switch Ethernet



Uno switch Ethernet consente di collegare più dispositivi direttamente a internet. Per collegare il router ExpressVPN a uno switch Ethernet:

Verifica che lo switch sia collegato al modem o ad un’altra fonte internet. Collega la porta internet del router ExpressVPN a una qualsiasi porta LAN dello switch.

Rete mesh

Una rete mesh (detta anche rete a maglie) offre una maggiore copertura Wi-Fi nelle case più grandi. Lo fa trasmettendo il segnale Wi-Fi attraverso più nodi mesh distribuiti nell’edificio.

Metodo 1: collega il router ExpressVPN a un nodo mesh

Questa configurazione protegge solo i dispositivi connessi alle porte LAN o al Wi-Fi del router ExpressVPN; il resto della rete mesh non sarà protetto. Per utilizzare questa configurazione, basta collegare la porta internet del router ExpressVPN a una porta LAN di uno qualsiasi dei nodi del router mesh.

Metodo 2: collega il router ExpressVPN tra il modem/router ISP e la rete mesh

Questa configurazione fornisce una protezione VPN per l’intera rete mesh. Per collegare il router ExpressVPN tra il modem-router dell’ISP e il router mesh:

Collega la porta internet del router ExpressVPN a una porta LAN del modem-router dell’ISP. Collega una qualsiasi porta LAN del router ExpressVPN alla porta WAN/internet del router mesh.

Tuttavia, i dispositivi collegati alla rete mesh non potranno usufruire della funzionalità Gruppi di dispositivi a meno che il router mesh non sia in modalità bridge (consulta le istruzioni del produttore del router mesh). Se hai difficoltà ad accedere al pannello di controllo del router ExpressVPN in questa configurazione, consulta i seguenti step per la risoluzione dei problemi.

Tra i router mesh più diffusi vi sono Asus ZenWiFi, Eero, Google Nest Wi-Fi, Netgear Orbi e TP-Link Deco.

Amplificatori di banda Wi-Fi

Se hai una casa grande, gli amplificatori Wi-Fi possono estendere la portata del segnale wireless per coprire eventuali zone morte. Se ne colleghi uno al limite del raggio d’azione wireless del router ExpressVPN e lo abbini alla rete, inizierà a ritrasmettere il segnale fino alle zone più lontane della casa. Nella maggior parte dei casi, sarà possibile utilizzare lo stesso nome Wi-Fi (SSID) e la stessa password del router ExpressVPN.

Gli amplificatori di banda Wi-Fi più diffusi sono Asus RP-AX56, D-Link EaglePro AI, Linksys RE7310, Netgear EAX15 e TP-Link RE603X.

Più router ExpressVPN

Se desideri connettere insieme due o più router ExpressVPN, dovrai assicurarti che ciascuno di essi abbia un indirizzo IP univoco. In caso contrario, i loro indirizzi IP entreranno in conflitto, impedendo loro di connettersi a internet.

Per connettere più router ExpressVPN, segui questa procedura:

Collega la porta LAN del router primario alla porta “Internet” del router secondario con un cavo Ethernet Collega il router primario tramite Wi-Fi o cavo Ethernet Sul router primario, accedi al Pannello di controllo e colloca il router secondario in un Gruppo di dispositivi “No VPN” Collega il router secondario tramite Wi-Fi o cavo Ethernet Sul router secondario, accedi alle Impostazioni di rete locali Alla voce Configura IP router , modifica l’indirizzo IP in qualcosa di unico rispetto agli altri router della rete. Ecco alcune linee guida: Modifica solo il terzo blocco dell’indirizzo (Es. 192.168. 132 .1 ). Seleziona un valore fino a 255. Es. 192.168.13 2 .1 → 192.168.13 3 .1 Clicca Salva Alla voce server DHCP nelle Impostazioni di rete locali , conferma che gli indirizzi IP del primo e dell’ultimo client siano stati aggiornati in modo da corrispondere alla sottorete dell’indirizzo IP del router: Es. Indirizzo IP del primo client: 192.168.13 2 .10 → 192.168.13 3 .10 Es. Indirizzo IP dell’ultimo client: 192.168.13 2 .219 → 192.168.13 3 .219

Domande frequenti

Il router ExpressVPN è compatibile con il modem o il router del mio ISP?

Se il modem/router del tuo ISP dispone di una porta LAN Ethernet di riserva, potrai collegarvi il tuo router ExpressVPN.

Affinché il router ExpressVPN funzioni con il modem o il router dell’ISP, deve supportare DHCP, IP statico o PPPoE. Il tuo ISP dovrebbe essere in grado di dirti cosa supporta il tuo modem o la combinazione router-modem.

Cosa sono l’IP statico, il DHCP e il PPPoE?

DHCP, IP statico e PPPoE sono modi diversi per connettersi alle reti come il provider di servizi internet (ISP).

DHCP (più comune) funziona assegnando automaticamente un indirizzo IP al dispositivo.

IP statico funziona inserendo manualmente un indirizzo IP, una maschera di sottorete e un gateway predefinito forniti dall’ISP.

PPPoE funziona collegandosi all’ISP utilizzando un nome utente e una password forniti dall’ISP stesso .

Cosa devo fare se il router ExpressVPN non rileva la mia connessione internet?

In alcuni casi, la combinazione modem-router fornita dall’ISP potrebbe impedire al router ExpressVPN di connettersi a internet. Per risolvere il problema, si possono fare alcuni tentativi.

Inserisci il router ExpressVPN nel modem-router dell’ISP “DMZ”

Una “DMZ” (zona demilitarizzata) è una funzione del router che consente di aprire tutte le porte esterne per un IP specifico dalla rete locale del router.

Il posizionamento del router ExpressVPN nella “DMZ” (zona demilitarizzata) del modem-router dell’ISP, se supportato, può consentire al router ExpressVPN di funzionare normalmente. Aircove ha un proprio firewall e può essere collocato tranquillamente nella DMZ.

È necessario conoscere l’indirizzo IP o MAC del router ExpressVPN per posizionarlo nella DMZ:

L’indirizzo IP si trova nella schermata Impostazioni internet del pannello di controllo L’ndirizzo MAC si trova sull’etichetta inferiore del router ExpressVPN



Le modalità di esecuzione dipendono dal modello di modem-router fornito dal tuo ISP. Prova a cercare “Come configurare la DMZ su un <nome del modello di router-modem>” o contatta il tuo ISP per ricevere assistenza.

Come configurare la DMZ

Collega il tuo modem-router ISP via Wi-Fi o Ethernet Individua la pagina delle impostazioni del modem-router dell’ISP Trova le impostazioni DMZ (se supportate) Abilita la DMZ e digita l’indirizzo IP o MAC precedentemente annotato dal router ExpressVPN Salva le impostazioni e riavvia il modem-router ISP

Istruzioni per ISP specifici

Mettere il modem-router dell’ISP in “modalità bridge”

Il bridging di due router consiste nel far sì che il router secondario diventi un’estensione del router primario, consentendone la coesistenza.

Mettere il modem-router dell’ISP in “modalità bridge” (nota anche come “bridging”, “transparent bridging” o “modem only”), se supportata, può consentire al router ExpressVPN di funzionare normalmente.

La procedura dipende dal modello di modem-router fornito dall’ISP. Prova a cercare “Come mettere <nome del modello di modem-router> in modalità bridge” o contatta il tuo ISP per ricevere assistenza.

Come attivare la modalità bridge

Collega il tuo modem-router ISP via Wi-Fi o Ethernet Individua la pagina delle impostazioni del modem-router dell’ISP Trova le impostazioni della modalità router (se supportata) Attiva la modalità bridge Salva le impostazioni e riavvia il modem-router dell’ISP

Istruzioni per ISP specifici

Come posso cambiare i server DNS del router?

Il Domain Name System (DNS) è l’elenco telefonico di internet. Gli esseri umani accedono alle informazioni online attraverso nomi di dominio come bbc.com o expressvpn.com. I browser web interagiscono attraverso gli indirizzi IP (Internet Protocol). Il DNS traduce i nomi di dominio in indirizzi IP in modo che i browser possano caricare risorse internet come le pagine web.

Quando la VPN è connessa, il router utilizzerà i server DNS privati di ExpressVPN.

Quando la VPN viene scollegata, le richieste DNS vengono inviate al tuo ISP, che può utilizzare queste informazioni per tracciare la tua attività online. Alcuni provider possono vendere questi dati o utilizzarli per mostrare annunci pubblicitari mirati.

ExpressVPN per router consente di utilizzare server DNS alternativi quando la VPN è scollegata, in modo che le query DNS non siano mai visibili all’ISP. Questa funzione può essere attivata nelle Impostazioni internet; sono necessari gli indirizzi IP del tuo provider DNS (es. Quad9 o OpenDNS).

Nota: un DNS personalizzato non nasconde l’indirizzo IP né cripta il traffico web. ExpressVPN non è responsabile del modo in cui i provider DNS di terze parti gestiscono la tua attività DNS.