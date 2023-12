Salasanojen hallintaohjelmat ovat yksi helpoimmista tavoista parantaa verkkoturvallisuuttasi. Vahvojen salasanojen käyttäminen on olennainen osa verkkotiliesi ja henkilökohtaisten tietojesi suojaamista, mutta parhaita salasanoja on myös vaikea muistaa. Niiden kirjoittaminen muistiin tai tallentaminen laitteille altistaa ne väärinkäytöksille. Hyvä salasanaohjelma ratkaisee nämä ongelmat: voit tallentaa kaikki salasanasi turvalliseen paikkaan riippumatta siitä, kuinka pitkiä ja monimutkaisia ne ovat, ja lisäksi sinä (ja vain sinä) voit käyttää niitä helposti.

Salasanaohjelmaamme tallennettuja kirjautumistietoja suojaa kaiken aikaa nollatietotodistukseen perustuva salaus , joka takaa, että vain sinä näet salatut kirjautumistiedot. On erittäin epätodennäköistä, että palvelimiemme suojaus vaarantuisi, mutta jos niin kävisi, kirjautumistietosi pysyisivät edelleen suojassa, sillä ne on salattu ennen kuin ne edes poistuvat laitteestasi.

Keysissä on mukana salasanageneraattori, jolla voit luoda vahvoja, uniikkeja ja satunnaisia salasanoja. Voit käyttää Keysiä myös todentajasovelluksena luoden kertakäyttöisiä salasanoja (OTP) tileille, joilla on käytössä kaksivaiheinen tunnistautuminen (2FA). Ottamalla 2FA:n käyttöön yhteensopivilla tileillä lisäät niille ylimääräisen suojakerroksen sekä estät niiden luvatonta käyttöä, vaikka salasanasi vaarantuisi.

Et voikaan muistaa. Kun sinulla on ExpressVPN Keys -salasanaohjelma, sinun tarvitsee muistaa vain yksi salasana . Loput tallennetaan turvallisesti nollatietotodistuksella suojattuna, ja voit käyttää niitä aina kun tarvitset.

