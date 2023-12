Além de proteger seus logins, o ExpressVPN Keys também pode armazenar notas seguras e cartões de crédito/débito. As notas seguras podem ser qualquer coisa que você queira manter em sigilo, como o número do seu passaporte, detalhes de seguro ou informações médicas.

Um gerenciador de senhas como o Keys também vem com uma ferramenta geradora de senhas para ajudar você a criar senhas fortes, únicas e aleatórias. Você até pode usar o Keys como autenticador para gerar OTPs para contas com 2FA. Ativar o 2FA em contas compatíveis adiciona uma camada extra de proteção, impedindo o acesso não autorizado, mesmo se suas senhas forem comprometidas.



Assim como com nomes de usuário e senhas, não há limite para quantos itens você pode armazenar no Keys. Caso deseje exportar seus dados armazenados para outra conta do ExpressVPN Keys ou serviço de gerenciamento de senhas, o Keys permite que você exporte seus itens armazenados do aplicativo da ExpressVPN para Android ou iOS.