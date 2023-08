Die 8. und letzte Staffel von Good Bones wird am 15. August 2023 veröffentlicht. Die Show wird wöchentlich um 21 Uhr ET auf HGTV ausgestrahlt und steht gleichzeitig auf den Streamingdiensten Max und Discovery Plus zur Verfügung.

Die 8. Staffel von Good Bones wird die letzte Staffel der Show sein. Freuen Sie sich in der initialen Folge auf eine aufregende Umgestaltung eines „Doppelhauses voller Gerümpel, mit Dachboden und Keller“ und weiteren atemberaubenden Transformationen an unterschiedlichen Orten im Laufe der Staffel.

Nein, es ist keine Sendung über Fundorte von guterhaltenen Skeletten, es ist eine Renovierungs-Show! Bei diesen Knochen handelt es sich um heruntergekommene Häuser, die das Grundskelett für ein neues, wiederbelebtes Zuhause darstellen. Das Mutter-Tochter-Team Karen E Laine und Mina Starsiak Hawk zusammen mit dem jüngeren Bruder Ted, renoviert diese heruntergekommenen Gebäude in Indianapolis und verwandelt sie in atemberaubende neue Wohnhäuser.

