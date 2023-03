Para utilizar nossos aplicativos e configurações, por favor, primeiro crie uma conta na ExpressVPN.

Este guia vai mostrar a você como encontrar os detalhes padrões de login para roteadores Asus, Linksys, Netgear e ExpressVPN Aircove.

Asus

Nome e senha de rede padrões

Você pode encontrar o nome de rede padrão ao lado de 2.4GHz SSID e 5GHz SSID na parte inferior do seu roteador Asus.



Você também pode encontrar a senha de rede padrão ao lado de PIN CODE. Perceba que esta informação pode estar em uma etiqueta separada.

Se PIN code nao estiver impresso em seu roteador, você pode encontrá-lo nas configurações do seu roteador Asus:

Para acessar as configurações do seu roteador Asus, digite 192.168.1.1 na barra de endereços do seu navegador. (Se o endereço IP do seu roteador tiver sido alterado no passado e você não consegue lembrá-lo, você pode encontrá-lo nas configurações do seu dispositivo.) Você pode ver a senha padrão de rede em PIN code.

Se você não puder acessar as configurações do seu roteador, restaure seu roteador para as configurações de fábrica para redefinir sua senha de rede.

Senha padrão de administrador do roteador

Para fazer login no dashboard da ExpressVPN para roteador, você será solcitado a informar sua senha de administrador do roteador.

Você pode encontrar a senha padrão de administrador do roteador na parte inferior do seu roteador Asus.

Nome e senha de rede padrões

Você pode encontrar o nome padrão de rede ao lado de Wireless Network na parte inferior do seu roteador Linksys.

Você também pode encontrar a senha padrão de rede ao lado de Wireless Password no mesmo adesivo.

senha padrão de administrador do roteador

Para fazer login no dashboard da ExpressVPN para roteador, você será solicitado a inserir sua senha de administrador do roteador.

Você pode encontrar sua senha padrão de administrador do roteador na parte inferior do seu roteador Linksys.

Netgear

Nome e senha de rede padrões

Você pode encontrar o nome de rede padrão em baixo de WiFi Network Name (SSID) na parte inferior do seu roteador Netgear.

Você também pode encontrar a senha padrão de rede em baixo de Network Key (Password) no mesmo adesivo.

Senha padrão de administrador do roteador

Para fazer login no dashboard da ExpressVPN para roteador, você será solicitado a inserir sua senha de administrador do roteador.

Você pode encontrar sua senha padrão de administrador do roteador ao lado de Password na parte inferior do seu roteador Netgear.

ExpressVPN Aircove

Você pode encontrar o nome e senha padrões da sua Wi-Fi na parte inferior do seu roteador Aircove.

Assim que você fizer login na rede Wi-Fi, navegue até expressvpnrouter.com para configurar a senha de rede e de administrador do seu roteador.

