Importante: O ExpressVPN Keys está sendo lançado gradualmente para Windows, Mac e Linux via Android. O ExpressVPN Keys está sendo lançado gradualmente para Windows, Mac e Linux via extensão de navegador para Chrome (compatível com Chrome, Opera, Edge, Vivaldi e Brave) e no aplicativo ExpressVPN para iOS

Um gerenciador de senhas elimina o esforço de ter que lidar com as senhas que você usa todos os dias. Ao invés de tentar lembrar de todos os seus logins e senhas, mantê-los em um lugar seguro ou de ter que redefini-los constantemente, seu gerenciador de senhas vai lembrar e manter todas elas em segurança por você. Tudo o que você precisa fazer é se lembrar de uma senha: a senha principal que você cria quando configura o ExpressVPN Keys. Ele também salvará seus novos logins com um clique, preencherá formulários automaticamente e fará login em seus sites favoritos de forma rápida e sem esforços.

Você também pode utilizar o gerenciador de senhas para gerar senhas únicas e complexas que são muito mais difíceis para os hackers desvendarem e se proteger contra golpes de phishing, uma vez que ele não preencherá suas credenciais em um site que não corresponda à URL dos seus logins salvos.

Precisa de ajuda?

Voltar ao início